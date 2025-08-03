وتشهد محافظات الضفة الغربية فاعليات جماهيرية واسعة، تترافق مع إضراب جزئي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية، يبدأ من الساعة 11:30 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً، تعبيراً عن التضامن مع قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة وتجويع مستمرة منذ أشهر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت اللجنة الوطنية العليا لفاعلية "الثالث من آب" إنّ هذا اليوم يُمثل محطة جديدة لاستعادة الدور الشعبي والإنساني في مواجهة حرب الإبادة المستمرة ورفع الصوت الفلسطيني عالياً، جنباً إلى جنب مع أحرار العالم، دفاعاً عن القيم الإنسانية التي تخضع لاختبار قاسٍ في ظل العدوان الإسرائيلي.

وفي لبنان، دعت منظمة التحرير الفلسطينية جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية ومؤسساته الشعبية إلى المشاركة الواسعة في الفاعليات التضامنية، دعماً لصمود غزة ووفاءً لتضحيات الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

من جانبها، دعت حركة حماس، السبت، جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إلى تصعيد الحراك الشعبي والمشاركة الواسعة في الفاعليات الميدانية، "تصدياً لاعتداءات المستوطنين، وإسناداً لقطاع غزة الذي يواجه حرب الإبادة".

وأكدت "ضرورة مواجهة الاعتداءات الاستيطانية بكل قوة، وإشعال الغضب في كل مناطق الضفة الغربية، لردع الاحتلال ومستوطنيه ووضع حد لهذه الجرائم البشعة".