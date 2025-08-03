وتشهد محافظات الضفة الغربية فاعليات جماهيرية واسعة، تترافق مع إضراب جزئي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية، يبدأ من الساعة 11:30 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً، تعبيراً عن التضامن مع قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة وتجويع مستمرة منذ أشهر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقالت اللجنة الوطنية العليا لفاعلية "الثالث من آب" إنّ هذا اليوم يُمثل محطة جديدة لاستعادة الدور الشعبي والإنساني في مواجهة حرب الإبادة المستمرة ورفع الصوت الفلسطيني عالياً، جنباً إلى جنب مع أحرار العالم، دفاعاً عن القيم الإنسانية التي تخضع لاختبار قاسٍ في ظل العدوان الإسرائيلي.
وفي لبنان، دعت منظمة التحرير الفلسطينية جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية ومؤسساته الشعبية إلى المشاركة الواسعة في الفاعليات التضامنية، دعماً لصمود غزة ووفاءً لتضحيات الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
من جانبها، دعت حركة حماس، السبت، جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إلى تصعيد الحراك الشعبي والمشاركة الواسعة في الفاعليات الميدانية، "تصدياً لاعتداءات المستوطنين، وإسناداً لقطاع غزة الذي يواجه حرب الإبادة".
وأكدت "ضرورة مواجهة الاعتداءات الاستيطانية بكل قوة، وإشعال الغضب في كل مناطق الضفة الغربية، لردع الاحتلال ومستوطنيه ووضع حد لهذه الجرائم البشعة".
وجاءت دعوة الحركة عقب جريمة جديدة وقعت مساء السبت، استشهد فيها فلسطيني وأُصيب 8 آخرون برصاص مستوطنين إسرائيليين في بلدة عقربا جنوب نابلس.
ودعت حماس الفلسطينيين إلى "المشاركة الحاشدة في الحراك الميداني والوقفات الإسنادية لغزة، التي تتعرض لحرب إبادة وتجويع ظالمة، إلى جانب الوقوف صفاً واحداً لحماية المقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة في غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.