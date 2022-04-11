العالم
3 دقيقة قراءة
اكتشافات ضخمة وثروة هائلة.. ماذا تعرف عن حقول الغاز الطبيعي في موريتانيا؟
تتمتع السواحل الموريتانية بثروات طاقية هائلة، تبلغ طاقتها الاستيعابية تريليونات الأقدام المكعبة من الغاز، ما سيضع البلد العربي في مصاف الدول المصدرة الكبرى لهذه المادة الحيوية.
اكتشافات ضخمة وثروة هائلة.. ماذا تعرف عن حقول الغاز الطبيعي في موريتانيا؟
خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي يربط الحقول الجزائرية بالقارة الأوروبية / NEWS
11 أبريل 2022

تطفو الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال على حقول ضخمة من الغاز الطبيعي، تبلغ سعتها تريليونات الأقدام المكعَّبة، يتقاسمها البلدان بموجب تسوية للاستغلال المشترك وُقّعت مرحلتها الأولى سنة 2020. إذ تعد نواكشوط بأنها ستبدأ في تصدير غازها بحلول 2023.

فيما جذبت هذه الاكتشافات عمالقة الطاقة العالميين، الذي وضعوا استثمارات هامة في توفير البنية التحتية لاستغلال الغاز الموريتاني، ومنشآت الإسالة والتخزين. الأمر الذي سيضع البلد العربي في مصاف الدول المصدرة للغاز، ما سيمكنه من إقلاع اقتصادي واجتماعي كبير.

أحميم وباندا

أعلنت نواكشوط، في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019، اكتشافات كبيرة من الغاز، تصل إلى 50 تريليون قدم مكعب بمياهها الإقليمية. فيما أحد أبرز هذه الحقول الغاز هو حقل "أحميم"، المشترك مع السنغال، والذي تقدر احتياطاته من الغاز بـ 25 تريليون قدم مكعب.

ويشترك في استغلال هذا الحقل كل من شركة "بريتيش بتروليوم" و "كوسموس إينرجي"، كما أُنشئت محطة لإسالة الغاز من المزمع أن تشرع في الإنتاج سنة 2023، ويمكنها أن تصل إلى متوسط 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنوياً.

ومن المتوقع، أنه مع إطلاق عمل محطة الغاز المسال العائمة ستدر 151 مليون دولار من الأرباح المعدلة السنوية على الشركات المستغلة. وبالنسبة إلى موريتانيا، سيضيف المشروع عائدات حكومية متوقعة قدرها 19 مليار دولار على مدى الأعوام الـ30 المقبلة، وسيعزز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وإضافة إلى حقل "أحميم"، حقل "باندا"، الواقع على بعد نحو 60 كيلومتراً في البحر من نواكشوط. وتقدر إمكانات هذا الحقل بـ 1.2 تريليون قدم مكعبة، وستخصص كميات منها لإنتاج الكهرباء وفقًا لخطة تحويل الغاز إلى طاقة.

مكاسب وشراكات

بحسب شركة "بريتش بتروليوم" فإن الموارد الغازية المكتشفة في موريتانيا قد تمكن من مدة استغلال تتراوح بين 30 و50 سنة. ما سيضع موريتانيا داخل نادي كبار منتجي هذه المادة الحيوية، خصوصاً وأن التقديرات ترجح زيادة الطلب الإفريقي للغاز بـ 80% في حدود عام 2035.

ووقّعت وزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية مع شركة "نيو فورتريس إنرجي" الأمريكية مذكرة تفاهم لتطوير حقل "باندا" للغاز لإنتاج الكهرباء. يهدف هذا المشروع، بحلول عام 2024، إلى تزويد محطة الطاقة المزدوجة بقدرة 180 ميغاواط بالغاز وإنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء ذات دورة مركبة بقدرة 120 ميغاواط. ما سيمكن البلاد من تخطي أزمة الكهرباء التي تعاني منها.

وفي هذا الصدد زار وفد جزائري، برئاسة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، نواكشوط أواخر شهر مارس/آذار الماضي بهدف فتح الآفاق أمام تعاون موسع بين البلدين في مجالات الطاقة، كما كانت فرصة لتحيين ما وقع سابقاً من اتفاقيات في هذا المجال.

ووقع كل من الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" وشركة "سونلغاز" الجزائرية، منتصف السنة الماضية، مذكرة تفاهم حددت مجالات التعاون والاستفادة المتبادلة لكل من الشركتين من تجارب كل واحدة منهما في مواجهة التحديات المرتبطة بالكهرباء.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us