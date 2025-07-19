والخميس، لقي 63 شخصاً مصرعهم وأُصيب أكثر من 50 آخرين جراء حريق نشب بمركز تجاري “هايبر ماركت” بمدينة الكوت في واسط شرق العراق.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان صحفي فجر اليوم "إن اللجنة التحقيقية العليا، المشكَّلة بأمر من رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، حققت جانباً مهماً من أعمالها، بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين”.

وأضاف أنه "حسب نتائج التحقيق الأولية تبيّن وجود تقصير واضح من عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر، ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها".

وذكر أن اللجنة قررت وقف 17 موظفاً عن العمل مؤقتاً في محافظة واسط لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم، وأن اللجنة قررت أيضاً توقيف ثلاثة ضباط، هم مدير قسم الأمن السياحي ومدير الدفاع المدني وآمر القاطع الأول للدفاع المدني.

وأوضح ميري أن هذه الاجراءات تأتي استناداً إلى أحكام قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 المعدل والصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية العليا بغية استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء.

وأكد أن اللجنة مستمرة في أعمالها لحين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور إتمامها، لالتزام مبدأ العدالة، وحرصاً على محاسبة كل من تسبب في إهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة.







