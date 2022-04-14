سياسة
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بعد الصفعة الشهيرة.. شقيق كريس روك الأصغر يتحدى سميث في مباراة ملاكمة
الأخ الأصغر للفنان الساخر الأمريكي كريس روك، يتحدى الممثل ويل سميث في مباراة ملاكمة. وقد ظهر كيني روك (42 عاماً) بجانب مروج مشاهير الملاكمة، دامون فيلدمان، في مدينة نيويورك الثلاثاء، قائلاً إنه توصل إلى عقد حول "مباراة محتملة" إذا قرر سميث قبول عرضه.
بعد الصفعة الشهيرة.. شقيق كريس روك الأصغر يتحدى سميث في مباراة ملاكمة
شقيق كريس روك الأصغر يتحدى سميث في مباراة ملاكمة / AFP
14 أبريل 2022

تحدى الأخ الأصغر للفنان الساخر الأمريكي كريس روك، الممثل ويل سميث في مباراة ملاكمة.

وكان سميث قد اعتدى غاضباً على روك بصفعة مدوية أثناء تقديم الأخير لحفل جوائز الأوسكار بسبب نكتة قالها حول ظهور زوجته حليقة الرأس.

وظهر كيني روك (42 عاماً) بجانب مروج مشاهير الملاكمة، دامون فيلدمان، في مدينة نيويورك الثلاثاء، قائلاً إنه توصل إلى عقد حول مباراة محتملة إذا قرر سميث قبول عرضه.

وقال كيني: "يجب أن أدخل الحلبة مع ويل سميث. يمكنني هزيمته.. سأترك لقبضاتنا مهمة حل القضية".

وأعرب كيني عن شكوكه بشأن قرار الأوسكار حظر سميث لمدة 10 سنوات قائلاً: "علينا أن نرى ما إذا كان سيحصل بالفعل على حظر لمدة 10 سنوات. بعد ثلاث سنوات، قد يعتقدون أننا سننسى الأمر ثم يعيدون إدراجه".

كما شكك كيني في تقبل شقيقه (كريس) اعتذار ويل سميث على وسائل التواصل الاجتماعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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