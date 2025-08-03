وقالت الخارجية التركية في بيان: “ندين بأشد العبارات اقتحام بعض الوزراء الإسرائيليين للمسجد الأقصى رفقة مجموعات المستوطنين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية”.

وأكدت الخارجية أن “أمن المسجد الأقصى والحفاظ على هوية القدس المقدسة مسؤولية أساسية، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضاً على مستوى الضمير الإنساني الجماعي”.

وأضافت أن استفزازات إسرائيل المحتلة الممنهجة، والدعوات الأخيرة للضم، “تستهدف أسس حل الدولتين وتلحق ضرراً بالغاً بآمال السلام”.

وجددت الخارجية دعوتها لتحقيق وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وإرساء سلام دائم على أساس حل الدولتين، في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة التي تقوّض الاستقرار في فلسطين والمنطقة.

من جهته، أدان متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك اقتحام وزراء إسرائيليين ومجموعات استيطانية متطرفة للمسجد الأقصى، وشدد على أن الاعتداء على المسجد الأقصى اعتداء على القيم الإنسانية جمعاء.