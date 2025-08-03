تركيا
2 دقيقة قراءة
تركيا تدين اقتحام وزراء إسرائيليين ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى
أدانت تركيا الأحد، اقتحام بعض الوزراء الإسرائيليين ومجموعات المستوطنين للمسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وأكدت أن هذه الاستفزازات تستهدف حل الدولتين وتلحق ضرراً بالغاً بآمال السلام.
تركيا تدين اقتحام وزراء إسرائيليين ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى
تركيا تدين بشدة اقتحام بن غفير المسجد الأقصى / TRT Arabi
3 أغسطس 2025

وقالت الخارجية التركية في بيان: “ندين بأشد العبارات اقتحام بعض الوزراء الإسرائيليين للمسجد الأقصى رفقة مجموعات المستوطنين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية”.

وأكدت الخارجية أن “أمن المسجد الأقصى والحفاظ على هوية القدس المقدسة مسؤولية أساسية، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضاً على مستوى الضمير الإنساني الجماعي”.

وأضافت أن استفزازات إسرائيل المحتلة الممنهجة، والدعوات الأخيرة للضم، “تستهدف أسس حل الدولتين وتلحق ضرراً بالغاً بآمال السلام”.

وجددت الخارجية دعوتها لتحقيق وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وإرساء سلام دائم على أساس حل الدولتين، في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة التي تقوّض الاستقرار في فلسطين والمنطقة.

من جهته، أدان متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك اقتحام وزراء إسرائيليين ومجموعات استيطانية متطرفة للمسجد الأقصى، وشدد على أن الاعتداء على المسجد الأقصى اعتداء على القيم الإنسانية جمعاء.

موصى به

وقال جليك في تغريدة على منصة إكس إن “حكومة نتنياهو تشكل تهديداً لجميع أتباع الديانات، ويجب على الإنسانية جمعاء أن تتضافر جهودها لمواجهة هذا التهديد”.

وصباح الأحد، جدد بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، اقتحامه المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وقاد بن غفير صلاة تلمودية في باحات المسجد، بذكرى ما يسمونه "خراب الهيكل"، وبثت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "يسرائيل هيوم" والقناة السابعة، مقاطع مصورة لعملية الاقتحام.

وسبق ذلك، اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى، حيث أدوا صلوات تلمودية، على مرأى من الشرطة التي تؤمِّن الاقتحامات، ويسيطر عليها بن غفير ضمن صلاحياته.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us