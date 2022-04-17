سياسة
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السعودية.. اعتقال لواء طيار متقاعد تلقى رشى بـ9 ملايين ريال
أعلنت السلطات السعودية توقيف ضابط برتبة عالية بعد حصوله على رشوة بمبلغ 9 ملايين ريال (نحو 2.4 مليون دولار) في إحدى أكبر قضايا الفساد التي شهدتها البلاد مؤخراً.
السعودية.. اعتقال لواء طيار متقاعد تلقى رشى بـ9 ملايين ريال
تحتل السعودية المرتبة الثالثة عالميا في حجم الإنفاق العسكري / AFP
17 أبريل 2022

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وقفت لواء طياراً متقاعداً من القوات الجوية الملكية بوزارة الدفاع، وذلك لتورطه خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت تسعة ملايين ريال، ومركبة فارهة تقدر قيمتها السوقية بنصف مليون ريال من مقيم.

وذكرت الوكالة أن المقيم يعمل بشركة متعاقدة مع القوات الجوية ودفع للواء المتقاعد هذه المبلغ على دفعات مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بطريقة غير نظامية أثناء عمله.

وأوضحت أن المتهم أجبر "بعض منسوبي القوات الجوية على إيداع مبالغ المباني المستأجرة من الوزارة بحساباته البنكية واستولى عليها".

قضايا رشوة وفساد مالي

وحسب الوكالة تحقق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي تعرف باسم النزاهة، في عدد من القضايا الجنائية، لكنها لم تورد أسماء المقبوض عليهم كما لم تخض في تفاصيل القضايا.

ومن بين أبرز القضايا وقف ضابط صف متقاعد من وزارة الدفاع لحصوله على مبلغ (945000) ريال من أحد الكيانات التجارية، مستخدماً حسابات بنكية لمواطن "جرى وقفه"، مقابل اعتماد الكيان التجاري بالتوريد لأحد قطاعات الوزارة بطريقة غير نظامية.

كما وقفت هيئة الرقابة ضابط برتبة مقدم يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق، لحصوله على 509 آلاف ريال على دفعات من مقيمين اثنين يعملان بأحد الكيانات التجارية مقابل ترسية مناقصات إصلاح وصيانة معدات ومركبات وسلالم على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.

وفيما يتعلق بإدخال أشخاص إلى المملكة بطريقة غير نظامية قالت الهيئة إنها وقفت عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات بأحد المنافذ البرية لحصولهما على 65 ألف ريال مقابل ذلك.

وفي المديرية العامة للسجون في إحدى المناطق وقفت ثلاثة عسكريين لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تهريب ممنوعات لنزلاء السجن.

كما ألقت السلطات القبض على مقيم يعمل بإحدى الشركات المحلية لاستلامه حوالات بنكية في حساباته الشخصية في سويسرا بلغ إجماليها (1.296.061) ريالاً من مدير شركة أجنبية، مقابل حصول الشركة الأجنبية على عقد بالباطن مع الشركة التي يعمل بها والمتعاقدة مع إحدى الجامعات.

وفي قضية أخرى وقفت السلطات خمسة موظفين يعملون بوزارة الصحة، لاستيلائهم على مبلغ (9.263.900) ريال، عبارة عن رواتب ومستحقات موظفي الوزارة الأجانب الذين غادروا المملكة بعد انتهاء عقودهم، من خلال تعديل وإضافة لأرقام الحسابات البنكية العائدة إليهم وإلى معارفهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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