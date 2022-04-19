سياسة
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إيلون ماسك.. لماذا لا يملك أغنى رجل في العالم بيتاً لكن لديه طائرة خاصة؟
قال إيلون ماسك مؤسس شركة "تسلا" و"سبيس إكس"، إنه لا يملك منزلاً ويعيش متنقلاً بين منازل أصدقائه، لكنه يمتلك طائرة خاصة.
إيلون ماسك.. لماذا لا يملك أغنى رجل في العالم بيتاً لكن لديه طائرة خاصة؟
إيلون ماسك: الطائرة ضرورية لتوفير الوقت اللازم لمزيد من العمل / AFP
19 أبريل 2022

قال إيلون ماسك مؤسس شركة "تسلا" و"سبيس إكس" إنه لا يملك منزلاً ويعيش متنقلاً بين منازل أصدقائه.

جاء ذلك في مقابلة مع TED الاثنين قال فيها: "أنا لا أملك بيتاً في الوقت الحالي، وحينما أسافر إلى خليج سان فرانسيسكو حيث مقر شركة تسلا أقيم في غرف النوم الاحتياطية الخاصة بأصدقائي".

وماسك يعتبر أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ نحو 251 مليار دولار.

وأوضح أيضاً أنه لا يمتلك يختاً أو يأخذ إجازات من عمله على عادة الأثرياء، وذلك كي يحافظ على ثروته.

وقال ماسك: "ليس لدي يخت، ولا آخذ إجازات تقريباً، استهلاكي الشخصي غير مرتفع".

وتابع: "الاستثناء الوحيد هو الطائرة، فأنا أمتلكها كي أوفر المزيد من الوقت اللازم للعمل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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