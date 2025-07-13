في ألمانيا، واجه مئات المتظاهرين في ميدان "نبتون" ببرلين عنفاً مفرطاً من الشرطة، خلال مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، واعتقلت الشرطة عدداً من المحتجين قبل أن تعتدي عليهم بالضرب، مما أدى إلى إصابة متظاهرة نُقلت إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "هذه ليست حرباً بل إبادة جماعية" و"قفوا تسليح إسرائيل" و"إسرائيل قاتلة الأطفال"، في حين تفرض ألمانيا، التي تُعد من أبرز داعمي إسرائيل، قيوداً صارمة على المظاهرات المؤيدة لفلسطين.

وفي إيطاليا، خرجت مسيرة حاشدة في مدينة ميلانو، جابت شوارع المدينة مطالبة بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل. وندد المحتجون بتصويت الحكومة الإيطالية ضد تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، واعتبروه "تواطؤاً في الجرائم المرتكبة في غزة".

أما في السويد، فتجمع مئات المتظاهرين في ساحة "أودينبلان" في العاصمة ستوكهولم بدعوة من منظمات المجتمع المدني، للمطالبة بوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة. ورفعوا لافتات مثل: "الأطفال يُقتلون في غزة" و"المدارس والمستشفيات تُقصف"، وساروا نحو وزارة الخارجية، مرددين: "الحرية لفلسطين، نتنياهو قاتل".

وشارك في المظاهرة ناشطون دوليون، من بينهم الأسترالي دامين ريدجويل الذي أكد أن ما يحدث في غزة "إبادة جماعية واضحة"، والسويدي من أصل أذربيجاني أيدين أمير هاشمي، الذي كشف عن تعرضه لحملات تشويه إعلامية بسبب دعمه فلسطين.

وفي بريطانيا، اعتقلت الشرطة نحو 40 متظاهراً من المشاركين في وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني في لندن، دعوا خلالها إلى وقف الحرب ودعم "حركة العمل من أجل فلسطين"، كما نظمت وقفات مماثلة في مدن بريطانية أخرى.

ونظم عشرات النشطاء في تونس وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، بدعوة من جمعية "أنصار فلسطين"، للتضامن مع المقاومة الفلسطينية. وقال عضو الجمعية، رياض الزحافي، إن هذه الوقفة رقم 91 منذ اندلاع الحرب، وجاءت دعماً لصمود الفصائل في خان يونس وبيت حانون.

ووصف الزحافي استهداف المدنيين عند مراكز توزيع المساعدات في غزة بأنه "جريمة بشعة"، متهماً إسرائيل والولايات المتحدة باستخدام "المساعدات" أداة لتركيع الفلسطينيين.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على طالبي المساعدات إلى 805 شهداء و5252 مصاباً و42 مفقوداً منذ بدء توزيع ما يُسمى "المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية" أواخر مايو/أيار الماضي.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.



