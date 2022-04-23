ظهرت لاعبة الجمباز الأولمبية السابقة ألينا كاباييفا، التي يشاع أنها عشيقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ونشرت المديرة الفنية لفريق الجمباز الإيقاعي الوطني الروسي إيكاترينا سيروتينا صور ألينا كاباييفا، (38 عاماً) على إنستغرام، أثناء مشاركتها في حدث رياضي في موسكو الخميس.

ويُعتقد على نطاق واسع أن كاباييفا كانت عشيقة بوتين على المدى الطويل وأنجبت منه عديداً من الأطفال بما في ذلك توأمان، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".

ويشتهر بوتين (69 عاماً)، بسرية علاقاته وتكتمه بشأن أطفاله. كذلك لم يؤكد أبداً وجود علاقة بينه وبين كاباييفا.

ووفق "بزنس إنسايدر"، فإن تقارير تحدثت عن أن كاباييفا كانت قد استقرت في شاليه فاخر في سويسرا مع أطفالها مع بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وكاباييفا ولدت في مدينة طشقند عاصمة أوزباكستان في 12 مايو/أيار 1983. وأصبحت عضوة في البرلمان الروسي عام 2007، وتنتمي إلى حزب روسيا الموحدة التابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي 2008 نفى بوتين تقارير إعلامية تتحدث عن عزمه الزواج من كاباييفا، وطلب من الصحافة عدم التدخل في حياته الخاصة.

ويأتي نفي بوتين في ذلك الوقت، بعدما ذكرت وسائل إعلام ومواقع محلية مستقلة أن بوتين طلق سراً زوجته ليودميلا ويعتزم الزواج من لاعبة الأولمبياد السابقة، الحائزة على ميداليتين أولمبيتين و14 ميدالية في بطولة العالم و21 ميدالية أخرى في بطولة أوروبا.