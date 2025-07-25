ووقع الاتفاقية، الخميس، من الجانب التركي الرئيس التنفيذي للشركة محمد قاتمرجي، ومن الجانب الماليزي الرئيس التنفيذي لشركة "دفتك" محمد شاناز.

وذكر أن الاتفاقية وقعت على هامش معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر "آيدف 2025" المقام بإسطنبول.

وتستضيف إسطنبول معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر "آيدف 2025"، بشراكة إعلامية من الأناضول وبرعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة "KFA" للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/تموز الجاري.