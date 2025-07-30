الحرب على غزة
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بدعوى البناء دون ترخيص.. الاحتلال يهدم منازل ومنشآت في مناطق بالضفة
هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منازل ومنشآت زراعية وتجارية في مواقع متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.
بدعوى البناء دون ترخيص.. الاحتلال يهدم منازل ومنشآت في مناطق بالضفة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل ومنشآت في مناطق بالضفة / AA Archive
منذ 15 ساعات

جاء ذلك خلال اقتحام جيش الاحتلال لبلدتي إذنا غربي الخليل (جنوب)، والجفتلك في الأغوار الشمالية (شمال شرق)، وفق مصادر محلية وشهود عيان.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غربي الخليل، وهدمت منزلا بمساحة 150 متراً مربعاً، و5 منشآت تجارية، وأوضحت أن عملية الهدم جاءت بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة "ج"، حسب اتفاق "أوسلو 2" الموقع عام 1995.

وفي الجفتلك بالأغوار الشمالية، هدمت جرافات إسرائيلية عددا من المنشآت بينها سكنية وأخرى زراعية بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة "ج"، كما جرفت آليات إسرائيلية شارعاً في الحي الشرقي من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية تحت الذريعة نفسها، وفق المصادر.

ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة "ج" دون تصريح إسرائيلي يعد من المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات محلية ودولية.

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1010 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​

مصدر:TRT ARABI
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