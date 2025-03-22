تركيا
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محادثة وُصفت بـ"الرائعة" بين ترمب وأردوغان.. وويتكوف: أخبار إيجابية قادمة من تركيا بالأيام المقبلة
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، وصفها الممثل الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بـ"المحادثة الرائعة"، مؤكداً أن "أخباراً إيجابية" قادمة من تركيا خلال الأيام القادمة.
محادثة وُصفت بـ"الرائعة" بين ترمب وأردوغان.. وويتكوف: أخبار إيجابية قادمة من تركيا بالأيام المقبلة
لقاء سابق بين أردوغان وترمب / AA
22 مارس 2025

وقال ويتكوف في مقابلة صحفية، مساء أمس الجمعة، إنه يتوقع من مرشح ترمب لمنصب سفير أنقرة توم باراك أن يقوم "بعمل استثنائي".

وتابع: "أعتقد أن الرئيس (ترمب) تربطه علاقة بأردوغان، وهذا أمر مهم، أعتقد أن الأمور ستسير على ما يُرام"، مشيراً إلى أن "هناك كثيراً من الأخبار الإيجابية القادمة من تركيا حالياً، وأعتقد أنكم ستشاهدون ذلك في الأخبار خلال الأيام المقبلة".

وأمس الجمعة، نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن مصدرين مطلعين قولهما إن ترمب منفتح على بيع تركيا مقاتلات F-35 مرة أخرى، عقب مباحثاته مع الرئيس أردوغان.

وأضافت أن ترمب يدرس رفع العقوبات المفروضة على تركيا (بسبب منظومة S-400 الروسية)، واستئناف بيع طائرات F-35 المقاتلة.

وتابعت: "ترمب أعرب عن انفتاحه على فكرة بيع طائرات F-35 إلى تركيا، إذا توصل الجانبان إلى اتفاق من شأنه أن يجعل منظومة S-400 التركية غير صالحة للتشغيل".

وفي 16 مارس/آذار الجاري، تناول الرئيسان أردوغان وترمب، بشكل مفصل، عديداً من القضايا الثنائية والإقليمية خلال محادثة هاتفية بينهما.

مصدر:TRT Arabi
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