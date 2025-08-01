جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحفيين، اليوم الجمعة، عقب لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في روسيا.

وحول مفاوضات إسطنبول، قال بوتين: "المفاوضات ضرورية ومهمة دائماً، المفاوضات إيجابية عموماً، لا يمكن اعتبار عودة آلاف الأشخاص إلى أوطانهم أمراً سلبياً، هذا أمر إيجابي".

وأضاف أن بلاده سلَّمت أوكرانيا جثامين ألف جندي، وتسلمت في المقابل جثث عشرات الجنود الروس، ما وصفه بالأمر الإيجابي أيضاً.

ومضى قائلاً: "جميع خيبات الأمل في المفاوضات تنبع من التوقعات المفرطة، من الضروري إجراء مشاورات شاملة بعيداً عن الأضواء".

وأردف أنّ موسكو اقترحت على أوكرانيا تشكيل 3 مجموعات عمل، وأن الجانب الأوكراني رحب بالمقترح في العموم.

وتابع: "لقد اتفقنا على مواصلة المفاوضات والبحث عن سبل للتفاهم، هذه المجموعات لم تبدأ العمل بعد، لكننا نأمل أن يجري البدء بهذا المسار"، مؤكداً أن أهداف بلاده في أوكرانيا لم تتغير، لافتاً إلى ضرورة إزالة أسباب الأزمة ومعالجة القضايا الأمنية.

وبخصوص تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي قال فيها إنه "لا معنى للتفاوض مع روسيا، ويجب الانتظار حتى يتغير الحكم"، علّق بوتين قائلاً: "إذا كانت القيادة الأوكرانية ترى أن الوقت لم يحن بعد للمفاوضات ويجب الانتظار، فنحن مستعدون للانتظار".