جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحفيين، اليوم الجمعة، عقب لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في روسيا.
وحول مفاوضات إسطنبول، قال بوتين: "المفاوضات ضرورية ومهمة دائماً، المفاوضات إيجابية عموماً، لا يمكن اعتبار عودة آلاف الأشخاص إلى أوطانهم أمراً سلبياً، هذا أمر إيجابي".
وأضاف أن بلاده سلَّمت أوكرانيا جثامين ألف جندي، وتسلمت في المقابل جثث عشرات الجنود الروس، ما وصفه بالأمر الإيجابي أيضاً.
ومضى قائلاً: "جميع خيبات الأمل في المفاوضات تنبع من التوقعات المفرطة، من الضروري إجراء مشاورات شاملة بعيداً عن الأضواء".
وأردف أنّ موسكو اقترحت على أوكرانيا تشكيل 3 مجموعات عمل، وأن الجانب الأوكراني رحب بالمقترح في العموم.
وتابع: "لقد اتفقنا على مواصلة المفاوضات والبحث عن سبل للتفاهم، هذه المجموعات لم تبدأ العمل بعد، لكننا نأمل أن يجري البدء بهذا المسار"، مؤكداً أن أهداف بلاده في أوكرانيا لم تتغير، لافتاً إلى ضرورة إزالة أسباب الأزمة ومعالجة القضايا الأمنية.
وبخصوص تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي قال فيها إنه "لا معنى للتفاوض مع روسيا، ويجب الانتظار حتى يتغير الحكم"، علّق بوتين قائلاً: "إذا كانت القيادة الأوكرانية ترى أن الوقت لم يحن بعد للمفاوضات ويجب الانتظار، فنحن مستعدون للانتظار".
وفي 23 يوليو/تموز استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.
واحتضنت إسطنبول في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين جولتين من المفاوضات، أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.
والاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين خذله بخصوص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، مبيناً أنه سيقلّص مهلة 50 يوماً التي منحها لموسكو بتاريخ 14 يوليو/تموز الماضي.
وأضاف أنه يعتزم تحديد مهلة نهائية جديدة لروسيا تتراوح بين 10 و12 يوماً اعتباراً من 28 يوليو/تموز، من أجل التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار في أوكرانيا.
كما أعلن ترمب إمكانية فرض واشنطن عقوبات إضافية على موسكو، في حال لم تتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.
كان ترمب قد منح يوم 14 يوليو/تموز، مهلةً نهائية لروسيا مدتها 50 يوماً لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وفي حال عدم استيفاء الشروط، هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات السلع الروسية.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.