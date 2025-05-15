وقال مراسل الأناضول إن روبيو وصل إلى مطار أنطاليا بطائرة خاصة. وسيشارك في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو الذي تستضيفه تركيا في مركز "NEST" للمؤتمرات بمنطقة بيليك السياحية.

وسيعقد الوزير الأمريكي لقاء مع نظيره التركي هاكان فيدان الذي قال إن “القيم الأساسية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في السلام والاستقرار مهددة بشكل غير مسبوق في قطاع غزة وأوكرانيا”.

وأوضح فيدان في كلمة افتتاحية الأربعاء، خلال مأدبة عشاء أقيمت على شرف وزراء خارجية الناتو المشاركين في الاجتماع غير الرسمي للحلف، أن اجتماع الخميس، سيشكل فرصة مهمة لعقد مشاورات مكثفة قبيل قمة لاهاي المقررة في يونيو/حزيران المقبل.

ووصف الناتو بأنه "أنجح تحالف في تاريخ البشرية"، إذ إن قوته لا تأتي فقط من امتلاكه القوة العسكرية الجماعية، بل الأهم من ذلك، من كونه يمثل مجتمعاً من القيم والمبادئ والأفكار المشتركة.

وشدد على أهمية اجتماع الخميس، لأن القيم الأساسية للسلام والاستقرار التي يدافع عنها الناتو، مهددة بشدة غير مسبوقة في أماكن مثل أوكرانيا وغزة. وأكد وزير الخارجية التركي أن "أقوى ما نملكه لمواجهة هذه التحديات وحدتنا وتضامننا".

وتستضيف أنطاليا، الأربعاء والخميس، اجتماعاً غير رسمي لوزراء خارجية الدول الـ32 الأعضاء في حلف الناتو.