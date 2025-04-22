سياسة
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أكثر من 100 جامعة أمريكية تنشر رسالة تندّد بـ"التدخل السياسي" لإدارة ترمب
أصدرت أكثر من 100 جامعة وكلّية أمريكية، بما في ذلك جامعتا برينستون وبراون، اليوم الثلاثاء رسالة مشتركة تُدين "التدخل السياسي" للرئيس دونالد ترمب في النظام التعليمي.
أكثر من 100 جامعة أمريكية تنشر رسالة تندّد بـ"التدخل السياسي" لإدارة ترمب
جامعة برينستون الأمريكية / AP
22 أبريل 2025

وجاء في الرسالة: "إننا نتحدث بصوت واحد لنُدين التجاوزات الحكومية غير المسبوقة والتدخل السياسي الذي يهدد التعليم العالي الأمريكي".

وأمس الاثنين، أعلن رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر في بيانٍ رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، بسبب تجميد التمويل الفيدرالي الموجَّه إليها إلى جانب عدة جامعات أخرى، ردّاً على الاحتجاجات التضامنية مع الفلسطينيين في الحرم الجامعي وبرامج التنوع والمساواة والإدماج.

وفي أبريل/نيسان 2024 اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأمريكية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة على إثرها أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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