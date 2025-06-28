الهجمات على إيران
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إيران.. تشييع قادة عسكريين وعلماء نوويين قُتلوا في الحرب مع إسرائيل
انطلقت صباح اليوم السبت في إيران، مراسم التشييع الرسمية لعدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الذين قتلوا في الضربات الإسرائيلية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين البلدين.
إيران.. تشييع قادة عسكريين وعلماء نوويين قُتلوا في الحرب مع إسرائيل
بدء مراسم تشييع قتلى الضربات الإسرائيلية على إيران / Reuters
28 يونيو 2025

وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (4:30 ت.غ) البدء "رسمياً في مراسم تكريم الشهداء"، عارضاً مشاهد لتجمع حشود غفيرة وسط العاصمة طهران.

ونقل التليفزيون مشاهد نعوش ملفوفة بالعلم الإيراني وعليها صور القادة القتلى باللباس العسكري، إذ انطلق الموكب من ساحة انقلاب (الثورة بالفارسية) وسط طهران متوجهاً إلى ساحة آزادي (الحرية).

وحسب التليفزيون الرسمي، يشارك رئيس البلاد مسعود بزشكيان في مراسم التشييع، بينما لم يعرف بعد ما إذا كان المرشد الإيراني علي خامنئي سيؤمّ صلاة الجنازة.

وتضم قائمة التشييع اليوم السبت، 60 شخصاً بينهم ما لا يقل عن 30 من الضباط الكبار، إضافة إلى 4 نساء و4 أطفال.

ومن بين العلماء النوويين، الذين سيجري تشييعهم، محمد مهندي طهرانجي وزوجته.

وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ومع ردّ إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 يونيو/حزيران الجاري، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

ويوجد غموض وتضارب بشأن حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية، إذ اكتفت طهران بالقول، إنها "تضررت بشدة"، معتبرة أن العدوان الإسرائيلي-الأمريكي لم يحقق أهدافه، دون إيضاحات، بينما تدعي تل أبيب وواشنطن تدمير البرنامج النووي الإيراني وتأخيره لسنوات.

مصدر:TRT Arabi
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