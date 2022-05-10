سياسة
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بعد استقلالها عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.. لعبة "فيفا" تعلن تغيير اسمها
أعلنت شركة "EA Sports" المُصنّعة للعبة "فيفا" الشهيرة، إعادة تسميتها لتصبح "EA Sports FC" بدلاً من "فيفا"، بعدما فشلت في إبرام اتفاق ترخيص جديد مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. فيما ستأتي تلك التغييرات بعد إصدار النسخة التالية من "FIFA 23".
بعد استقلالها عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.. لعبة "فيفا" تعلن تغيير اسمها
شركة "EA Sports" المسؤولة عن لعبة فيفا  تنهي شراكة استمرت ثلاثة عقود بين الاتحاد الدولي لكرة القدم / AP
10 مايو 2022

أعلنت شركة "EA Sports" المُصنّعة للعبة "فيفا" الشهيرة، عن إعادة تسميتها لتصبح "EA Sports FC" بدلا من "فيفا"، بعدما فشلت في إبرام اتفاق ترخيص جديد مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبذلك تنهي شراكة استمرت ثلاثة عقود بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وشركة "EA Sports" المسؤولة عن لعبة "فيفا".

وأكد المطور الإعلامي الذي تولى إنتاج سلسلة ألعاب كرة القدم الشهيرة منذ 1993 أن هذه التغييرات ستأتي بعد إصدار النسخة التالية من "FIFA 23".

وفي السياق، قال أندرو ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة "إي إيه سبورتس": "نحن ممتنون لسنوات عديدة من شراكتنا الرائعة مع فيفا. مستقبل كرة القدم العالمية مشرق للغاية، ولم تكن القاعدة الجماهيرية في جميع أنحاء العالم أقوى من أي وقت مضى. لدينا فرصة رائعة لوضع EA SPORTS FC في قلب الرياضة، ولجلب المزيد من الخبرات المبتكرة والأصيلة إلى جمهور كرة القدم المتزايد”.

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة، كام ويبر، في بيان رسمي: "نحن نريد أن نشكر هذا المجتمع المذهل الذي يضم أكثر من 150 مليون معجب للمساعدة في بناء أكبر منصة ترفيهية لكرة القدم في العالم".

وأضاف: "في العام المقبل ستصبح EA SPORTS FC هي مستقبل الكرة في العالم، جنباً إلى جنب مع أكثر من 300 ترخيص لشركائنا في جميع أنحاء اللعبة".

وفي نهاية البيان أوضحت الشركة أن التغييرات الجديدة ستبدأ في عام 2023، مما يعني أن نسخة FIFA 23 ستصدر في موعدها المخطط له هذا العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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