أعلنت السلطات الإسبانية الخميس فتح الحدود البرية لمدينتي سبتة ومليلية مع المغرب الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك وفق تصريح وزير الداخلية غراندي مارلاسكا، في الاحتفال بالذكرى 178 لتأسيس الحرس المدني الإسباني، وفق وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية.

وقال غراندي: "منتصف ليلة الثلاثاء 17 مايو/أيار، سيكون الموعد المحدد لإعادة فتح المعابر الحدودية".

وأضاف: "المرحلة الأولى من إعادة فتح الحدود البرية ستشمل تنقل المواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي والأشخاص المصرح لهم بالتجول في منطقة شنغن".

وأردف غراندي: "في المرحلة الثانية سيتمكن العمال المعترف بهم قانونيا من دخول الأراضي الإسبانية، وذلك ابتداء من 31 مايو الجاري".

ومدينتا سبتة ومليلية الواقعتان شمالي المغرب، تخضعان لإدارة إسبانيا، فيما تعتبرهما الرباط "ثغريْن محتلَّيْن".

وأغلقت إسبانيا حدود المدينتين مع المغرب ربيع عام 2020 إثر تفشي فيروس كورونا، واستمر الإغلاق بفعل أزمة دبلوماسية اندلعت بين البلدين حين استقبلت مدريد في أبريل/نيسان 2021 زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي بـ"هوية مزيفة" ودون إخطار الرباط، وهو ما اعتبرته الأخيرة "طعنة في الظهر".

وفي مارس/آذار الماضي، عاد الدفء للعلاقات بعد إعلان إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لتسوية النزاع في إقليم الصحراء.

وفي 7 أبريل/نيسان، أعلن المغرب وإسبانيا في بيان مشترك الاتفاق على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خريطة طريق تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما اتفقا على إطلاق الاستعدادات لعملية "مرحباً" الخاصة بعودة المغاربة المقيمين بالخارج.​​​​​​​