أقرت تركيا طريقة جديدة تتيح للأجانب الحصول على جنسيتها الاستثنائية عن طريق الإيداع في صناديق نظام التقاعد الفردي.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية الجمعة قرار زيادة قيمة العقار الذي يتيح لصاحبه التقدم للحصول على الجنسية الاستثنائية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف، وعدم بيعه لمدة 3 أعوام.

كما نشرت الجريدة تعديلاً جديداً ينص على إتاحة الفرصة للحصول على الجنسية الاستثنائية لكل شخص يودع 500 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية في صناديق نظام التقاعد الفردي، والاحتفاظ بها لمدة 3 أعوام.

وكانت الحكومة التركية قررت في اجتماعها برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان بتاريخ 12 أبريل/نيسان الماضي رفع قيمة العقار الواجب شراؤه للحصول على الجنسية التركية الاستثنائية من 250 ألفاً إلى 400 ألف دولار.

وكانت تركيا أجرت تعديلات منتصف 2019 حول الحصول على الجنسية التركية بطرق استثنائية مثل الاستثمار أو شراء العقارات أو توظيف مواطنين.

ومن التعديلات التي أجريت آنذاك أن الأجنبي بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.