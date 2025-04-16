وقال السوداني إن "القمة العربية حدث مهم يليق ببغداد"، مشيراً إلى دعوته الرئيس السوري لحضور القمة في بغداد.

وكانت العاصمة القاهرة قد استضافت في 4 مارس/آذار الماضي قمة عربية طارئة بشأن فلسطين، إذ جرى اعتماد خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، مع تحديد فترة تنفيذها بخمس سنوات وتكلفتها بنحو 53 مليار دولار.

وفي 6 مارس/آذار، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن القمة العربية القادمة ستعقد في بغداد يوم 17 مايو.

وفي سياق آخر، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد سيطرتها على عدة مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الأول الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية تستمر خمس سنوات.