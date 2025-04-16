سوريا الجديدة
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السوداني يدعو الشرع للمشاركة في القمة العربية ببغداد المقررة الشهر المقبل
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء، أنه وجه دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة بغداد في مايو المقبل.
السوداني يدعو الشرع للمشاركة في القمة العربية ببغداد المقررة الشهر المقبل
الرئيس السوري أحمد الشرع / AA
16 أبريل 2025

وقال السوداني إن "القمة العربية حدث مهم يليق ببغداد"، مشيراً إلى دعوته الرئيس السوري لحضور القمة في بغداد.

وكانت العاصمة القاهرة قد استضافت في 4 مارس/آذار الماضي قمة عربية طارئة بشأن فلسطين، إذ جرى اعتماد خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، مع تحديد فترة تنفيذها بخمس سنوات وتكلفتها بنحو 53 مليار دولار.

وفي 6 مارس/آذار، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن القمة العربية القادمة ستعقد في بغداد يوم 17 مايو.

وفي سياق آخر، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد سيطرتها على عدة مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الأول الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية تستمر خمس سنوات.

مصدر:TRT ARABI
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