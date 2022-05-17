أعلنت السلطات الأمريكية الاثنين اكتشاف نفق كبير لتهريب المخدرات يمتد بطول ستة ملاعب لكرة القدم، من المكسيك إلى مستودع في منطقة صناعية في الولايات المتحدة.

وقالت السلطات إن الممر السري يمتد من مدينة تيخوانا في المكسيك إلى سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأكدت أنه يتميز بقضبان سكك حديدية وأنظمة التهوية والكهرباء والجدران المقواة.

وكانت الشرطة الأمريكية عثرت على نحو 10 أنفاق أخرى متطورة في العقدين الماضيين.

وذكرت السلطات الأمريكية أنه من غير المعروف كم من الوقت كان النفق، يعمل وكمية المخدرات التي مرت دون اكتشافها.

وصادرت الشرطة نحو 1762 رطلاً من الكوكايين و165 رطلاً من الميث و3.5 رطل من الهيروين.

ويقع النفق في واحدة من أكثر الامتدادات المحصنة للحدود، مما يوضح حدود قدرات الجدران الحدودية. وعلى الرغم من اعتبارها فعالة ضد الأنفاق الصغيرة البدائية والتي تسمى "ثقوب غوفر"، إلا أن تلك الجدران لا تتناسب مع الممرات الأكثر تعقيداً التي تمتد على عمق أكبر تحت الأرض.

كان آخر ممر جرى اكتشافه الجمعة، يمتد بثلث ميل إلى تيخوانا، وكان قطره 4 أقدام وعمقه حوالي ستة طوابق.

وعادة ما يجري تهريب المخدرات القوية، مثل الهيروين والميثامفيتامين والفنتانيل، عبر المعابر الحدودية الرسمية من المكسيك، لأن صغر حجمها وافتقارها إلى الرائحة يجعل من الصعب اكتشافها، لكن الأنفاق تمنح المهربين ميزة القدرة على نقل أحمال ضخمة بسرعة كبيرة.

وتعود الممرات العابرة للحدود إلى أوائل التسعينيات، واستخدمت في المقام الأول لتهريب كميات من الماريغوانا تعد بالأطنان. وقالت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في 2020، إنها توجد بشكل عام في ولايتي كاليفورنيا وأريزونا ومرتبطة بعصابة سينالوا في المكسيك.

ورفضت السلطات ربط النفق الأخير بأي عصابة محددة.

وقال راندي غروسمان، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا: "لم يعد ضوء في نهاية هذا النفق. سنزيل كل طريق لتهريب المخدرات".

وبموجب القانون الفيدرالي، يجب على السلطات ملء الجانب الأمربكي من الأنفاق بالخرسانة بعد اكتشافها.