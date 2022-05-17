سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | زوجة لاعب مغربي توثق لحظة وفاته المأساوية
قضى مدرب مغربي للفنون القتالية ولاعب كرة قدم سابق خلال رحلة استجمام في مدينة مالقة الإسبانية، عندما اختار القفز من جرف يزيد ارتفاعه على 30 متراً. من جانبه أعلن نادي فيتيسه الهولندي، أنه تلقى الخبر الصادم، وقدم تعازيه لعائلة اللاعب.
شاهد | زوجة لاعب مغربي توثق لحظة وفاته المأساوية
المغربي مراد لمرابط لقي مصرعه خلال رحلة استجمام رفقة زوجته في مدينة مالقا الإسبانية / مواقع التواصل
17 مايو 2022

لقي مدرب مغربي للفنون القتالية مصرعه خلال رحلة استجمام برفقة زوجته في مدينة مالقا الإسبانية.

وكان مراد لمرابط، الذي لعب لعدة أندية في هولندا وارتدى قميص فيتيسه خلال موسم 2010 -2011، في إجازة مع زوجته وطفليه في جزيرة سانتا بونسا، عندما اختار القفز من جرف يبلغ ارتفاعه 100 قدم (ما يزيد على 30 متراً).

وانتهت حياة لمرابط فور اصطدامه بصخرة، وكانت زوجته توثق لحظة قفزه في المياه.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، لمرابط الذي يبلغ من العمر 31 عاماً وهو يهبط بسرعة نحو الصخور، إذ فُهم بعدما قفز أنه أخطأ في تقدير المسافة اللازمة لتفادي الصخور، ليطلق صرخة مرعبة قبل أن يصطدم بها.

كذلك سمع في الفيديو صوت زوجته وهي تصرخ "يا إلهي!"، بعد أن سقط لمرابط في المياه بطريقة خاطئة مصطدماً بالصخرة.

من جانبه أعلن نادي فيتيسه الهولندي، الذي سبق لمرابط، ارتداء قميصه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أنه تلقى الخبر الصادم، وقدم تعازيه لعائلة اللاعب.

وسبق لمراد لمرابط أن لعب لعدة أندية في هولندا، وارتدى قميص فيتيسه خلال موسم 2010 -2011، وتوج خلال ذلك الموسم بلقب بطولة كأس هولندا مع الفريق تحت 23 عاماً. إلا أنه ابتعد عن كرة القدم، واختار رياضة الفنون القتالية، وتحديداً الكيك بوكسينغ، حتى أصبح لاعباً ومدرباً معروفاً، وفقاً للصحافة الهولندية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us