لقي مدرب مغربي للفنون القتالية مصرعه خلال رحلة استجمام برفقة زوجته في مدينة مالقا الإسبانية.

وكان مراد لمرابط، الذي لعب لعدة أندية في هولندا وارتدى قميص فيتيسه خلال موسم 2010 -2011، في إجازة مع زوجته وطفليه في جزيرة سانتا بونسا، عندما اختار القفز من جرف يبلغ ارتفاعه 100 قدم (ما يزيد على 30 متراً).

وانتهت حياة لمرابط فور اصطدامه بصخرة، وكانت زوجته توثق لحظة قفزه في المياه.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، لمرابط الذي يبلغ من العمر 31 عاماً وهو يهبط بسرعة نحو الصخور، إذ فُهم بعدما قفز أنه أخطأ في تقدير المسافة اللازمة لتفادي الصخور، ليطلق صرخة مرعبة قبل أن يصطدم بها.

كذلك سمع في الفيديو صوت زوجته وهي تصرخ "يا إلهي!"، بعد أن سقط لمرابط في المياه بطريقة خاطئة مصطدماً بالصخرة.

من جانبه أعلن نادي فيتيسه الهولندي، الذي سبق لمرابط، ارتداء قميصه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أنه تلقى الخبر الصادم، وقدم تعازيه لعائلة اللاعب.

وسبق لمراد لمرابط أن لعب لعدة أندية في هولندا، وارتدى قميص فيتيسه خلال موسم 2010 -2011، وتوج خلال ذلك الموسم بلقب بطولة كأس هولندا مع الفريق تحت 23 عاماً. إلا أنه ابتعد عن كرة القدم، واختار رياضة الفنون القتالية، وتحديداً الكيك بوكسينغ، حتى أصبح لاعباً ومدرباً معروفاً، وفقاً للصحافة الهولندية.