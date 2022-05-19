سياسة
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"أقصد أوكرانيا".. زلة لسان لجورج بوش تصف غزو العراق بأنه وحشي
ضجت وسائل التواصل الإجتماعي، أمس الأربعاء، بتصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، التي وصف فيها, عن طريق الخطأ, غزو العراق بالأمر الوحشي وغير المبرر، واستدرك على الفور كلامه بأنه يقصد الحرب في أوكرانيا.
"أقصد أوكرانيا".. زلة لسان لجورج بوش تصف غزو العراق بأنه وحشي
جورج بوش / Reuters
19 مايو 2022

وصف الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش غزو العراق بالخطأ بأنه "وحشي" و "غير مبرر" قبل أن يصحح كلامه ليقول إنه كان يقصد الإشارة إلى "غزو روسيا لأوكرانيا".

وأدلى بوش بهذه التصريحات في كلمة خلال حفل في دالاس يوم الأربعاء، بينما كان ينتقد النظام السياسي الروسي.

وقال بوش "النتيجة هي غياب الضوابط والتوازنات في روسيا، وقرار رجل واحد شن غزو وحشي غير مبرر بالمرة للعراق" قبل أن يصحح كلامه ويهز رأسه قائلاً "أقصد لأوكرانيا".

وألقى مازحاً باللوم في الخطأ على عمره حيث انفجر الجمهور بالضحك.

وفي عام 2003، عندما كان بوش رئيساً، قادت الولايات المتحدة غزواً للعراق بسبب أسلحة دمار شامل لم يُعثَر عليها مطلقاً. وأدى الصراع المطول إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد عدد أكبر بكثير.

وسرعان ما انتشرت تصريحات بوش على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث جمعت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة على تويتر وحده بعد أن قام مراسل دالاس نيوز بنشر المقطع.

وشبه الرئيس الأمريكي السابق أيضاً الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزعيم البريطاني في زمن الحرب ونستون تشرشل، بينما ندد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشنه هجوماً عسكرياً على أوكرانيا في فبراير/شباط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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