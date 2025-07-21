الحرب على غزة
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مجازر متواصلة وثلث مواطني غزة لا يتناولون الطعام وسط اتهام أممي لإسرائيل بتعمد قتل الأطفال
اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، إسرائيل بتعمد قتل الأطفال، بينما أكد برنامج الأغذية العالمي أنّ ثلث الأشخاص في قطاع غزة لا يتناولون الطعام لعدة أيام.
مجازر متواصلة وثلث مواطني غزة لا يتناولون الطعام وسط اتهام أممي لإسرائيل بتعمد قتل الأطفال
أكد برنامج الأغذية العالمي أنّ أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة / Reuters
21 يوليو 2025

وقالت ألبانيزي تعليقاً على استشهاد طفل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة جوعاً في غزة، إنّ "جيلنا تربى على أنّ النازية كانت الشر الأعظم، وأنّ جرائم الاستعمار ما كان ينبغي أن تُنسى (..)".

وتابعت في تغريدة نشرتها عبر منصة "إكس" الأحد: "اليوم هناك دولة تتعمد تجويع الملايين وتطلق النار على الأطفال، وبحماية من الديمقراطيات والديكتاتوريات على حد سواء"، وذلك في إشارة إلى إسرائيل التي ترتكب حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ نحو 22 شهراً.

يشار إلى أنّ مصادر طبية في المستشفى المعمداني في مدينة غزة، قد أكدت مساء الأحد، استشهاد طفل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، نتيجة سوء التغذية.

في غضون ذلك، أكد برنامج الأغذية العالمي أنّ أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة، موضحاً أن شخصاً من بين ثلاثة من سكان قطاع غزة لا يتناول الطعام لعدة أيام.

وذكر البرنامج في بيان، أنّ حشود منتظري المساعدات في غزة تتعرض لإطلاق نار من دبابات إسرائيلية وقناصة ومصادر أخرى، رغم أنهم لم يفعلوا شيئاً سوى محاولة الحصول على غذاء وهم على شفا المجاعة.

وشدد على أنّ الناس في غزة يموتون بسبب نقص المساعدات، معتبراً أن إطلاق النار على منتظري المساعدات يعكس الظروف الخطيرة للعمل الإنساني في غزة.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" قد حذر من أنّ تجويع المدنيين يعد جريمة حرب، منوهاً إلى أنّ العائلات في قطاع غزة تواجه جوعاً كارثياً، وأن الأطفال يعانون الهزال وبعضهم يموت قبل أن يصل إليه الطعام.

تواصل القصف وارتفاع أعداد الشهداء

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الاثنين قصفه على مناطق عدة في غزة، مخلفاً شهداء وجرحى من بينهم نازحون في مواصي خان يونس، في حين شنت قواته عمليات نسف للمباني السكنية شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بمجمع ناصر الطبي باستشهاد 5 فلسطينيين من أسرة واحدة في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس في جنوب قطاع غزة، فيما أكدت مصادر بمجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية على منطقة جباليا النزلة شمالي القطاع، في حين أُصيب آخرون في الهجوم ذاته.

وشن الاحتلال غارات عنيفة على مناطق شرقي مدينة غزة، تخللها نسف مبانٍ سكنية، كما طالت الغارات والقصف المدفعي الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع.

واستشهد خلال الساعات الماضية ما لا يقل عن 115 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 92 من طالبي المساعدات، وفق ما أكدت مصادر في مستشفيات قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بأنها سجلت 18 حالة وفاة في غزة بسبب الجوع خلال آخر 24 ساعة، وذلك تزامناً مع تفاقم خطر المجاعة الذي يلقي بظلاله على الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، لفتت الوزارة إلى استشهاد أكثر من 900 فلسطيني -بينهم 71 طفلاً- بسبب الجوع وسوء التغذية، إضافة إلى 6 آلاف مصاب من الباحثين عن لقمة العيش منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 198 ألف فلسطيني، إلى جانب فقدان أكثر من 11 ألف شخص.

 

مصدر:TRT Arabi
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