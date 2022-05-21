سياسة
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إرشادات لاحتواء "جدري القرود" ومخاوف من زيادة الإصابات خلال الصيف
قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة تعمل على تقديم المزيد من التوجيهات للحد من انتشار جدري القرود وسط مخاوف من احتمال ارتفاع عدد الإصابات خلال شهور الصيف.
إرشادات لاحتواء "جدري القرود" ومخاوف من زيادة الإصابات خلال الصيف
جدري القرود / Others
21 مايو 2022

قال مستشار كبير بمنظمة الصحة العالمية لوكالة رويترز إن المنظمة تعمل على تقديم مزيد من التوجيهات للدول بشأن كيفية الحد من انتشار جدري القرود, وسط مخاوف من احتمال زيادة عدد الإصابات خلال أشهر الصيف.

وقال ديفيد هيمان رئيس المجموعة الاستشارية الإستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية، إن المفهوم العملي لمنظمة الصحة العالمية المعتمد على الإصابات التي جرى تسجيلها حتى الآن هو أن التفشي الحالي ناجم عن الاتصال الجنسي. ورأس هيمان اجتماعاً بشأن تفشي المرض يوم الجمعة.

ويعد جدري القرود مرضاً معدياً عادة ما يكون خفيفاً وهو متوطن في مناطق من غرب ووسط قارة إفريقيا. وينتشر هذا المرض من خلال الاحتكاك المباشر وهو ما يعني أنه يمكن احتواؤه بسهولة من خلال تدابير مثل العزل الذاتي والنظافة فور تشخيص أي إصابة جديدة.

ويقول علماء إن تفشي المرض في 11 دولة لا يتوطن فيها أمر غير معتاد. وجرى تسجيل أكثر من 100 إصابة مؤكدة أو مشتبه بها ومعظمها في أوروبا.

وقال هيمان إن الاختلاط المباشر هو الوسيلة الرئيسية لانتقال الفيروس لأن الطفح الجلدي المصاحب عادة للمرض معدٍ للغاية. وعلى سبيل المثال يكون الآباء والأمهات الذين يعتنون بأطفال مرضى معرضين للخطر وكذلك العاملون الصحيون، وهذا هو السبب في أن بعض الدول بدأت في تطعيم الفرق التي تعالج مرضى جدري القرود باستخدام لقاحات الجدري.

وجرى اكتشاف كثير من الإصابات الحالية في عيادات الصحة الجنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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