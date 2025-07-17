جاء ذلك في مواقف رسمية رصدتها وكالة الأناضول، صادرة عن كل من الإمارات وقطر والسعودية والكويت ومصر والجزائر ولبنان والعراق وإيران، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وحركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني.

والاثنين دخلت قوات من الجيش السوري السويداء، لاستعادة الأمن وحماية الأهالي، بعد اندلاع اشتباكات بين جماعات مسلحة من الدروز والبدو في المحافظة، خلّفت عشرات القتلى.

وأمس الأربعاء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جديداً على سوريا، شمل غارات جوية على أكثر من 160 هدفاً في 4 محافظات، هي السويداء ودرعا المتجاورتان، ودمشق وريف دمشق، فيما أعلنت وزارة الصحة السورية مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 جراء الغارات على وسط العاصمة دمشق.

وتستخدم إسرائيل ما تزعم أنه "حماية الدروز" في سوريا ذريعة لتبرير انتهاكاتها المتكررة لسيادة البلاد، ومنها رغبتها في جعل جنوب سوريا "منزوع السلاح".

لكن معظم زعماء الطائفة الدرزية بسوريا أكدوا عبر بيان مشترك في وقت سابق، إدانتهم أي تدخل خارجي وتمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال.

الإمارات

استنكرت الإمارات في بيان للخارجية، "بشدة التصعيد الخطير في جنوب سوريا، والغارات الإسرائيلية على المنطقة"، وأكدت "رفضها التامّ لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها"، وجدّدَت "تأكيد موقفها الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها".

كذلك أكدت "وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية"، وقالت إن الإمارات "ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في محافظة السويداء".

وشدّدَت على "أهمية التهدئة وحماية المدنيين" في السويداء، وأعربت عن "دعمها للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

ومساء الأربعاء أعلنت الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالسويداء، واندماج المحافظة بالكامل ضمن الدولة.

قطر

أدانت قطر في بيان للخارجية، "الهجمات التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على سوريا"، واعتبرتها "تعدياً سافراً على سيادة سوريا وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وعبثاً بأمن واستقرار المنطقة".

وأكّدَت أن "اعتداءات الاحتلال المتكررة على سوريا الجديدة تعكس بوضوح تحديه للإرادة الدولية الداعمة لبنائها ونهضتها، وإرساء دعائم السلام في المنطقة"، ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة بحق الاحتلال لردع سياساته العدوانية وتصرفاته غير المسؤولة التي تشكّل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي".

السعودية

أدانت الخارجية السعودية في بيان مساء الثلاثاء، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية، والتدخل في شؤونها الداخلية". وأكدت "ارتياحها حيال ما اتخذته الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار".

وأدانت السعودية في البيان "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية، والتدخل في شؤونها الداخلية"، كما أدانت "زعزعة أمنها واستقرارها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاق فضّ الاشتباك المُبرَم بين سوريا وإسرائيل عام 1974".

وجددت المملكة دعوتها المجتمع الدولي إلى "الوقوف إلى جانب سوريا، ومساندتها في هذه المرحلة، والوقوف أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا". ولم تهدد الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إسرائيل بأي شكل.

الكويت

أعربت الكويت في بيان للخارجية الأربعاء، عن "استنكارها للعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ يوم أمس (أول أمس الثلاثاء) على أراضي سوريا"، ووصفته بأنه "آثم".

وجدّدَت دعوتها إلى "قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهم، واتخاذ إجراءات صارمة لردع هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه"، كما شددت الكويت على دعمها لسوريا في "كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وحماية سيادتها".

مصر

أدانت مصر عبر بيان للخارجية، "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية"، وأكدت أنها "تشكّل انتهاكاً سافراً لسيادة البلدين العربين الشقيقين، وخرقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وشدّدَت على "أهمية احترام سيادة كل من سوريا ولبنان واحترام وحدة وسلامة أراضيهما"، وعلى "الرفض الكامل" للتدخل في شؤونهما الداخلية.

وحذرت مصر من أن "هذه الانتهاكات المتكررة من شأنها تعميق حدة التوتر، وتُعَدّ عنصراً أساسياً لعدم الاستقرار في البلدين والمنطقة".

الجزائر

أدانت الخارجية الجزائرية في بيان، "عدوان الاحتلال الإسرائيلي السافر" الذي استهدف الأربعاء مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية بالعاصمة السورية دمشق ومدينة السويداء. وأكدت أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده المستمر في منطقة الشرق الأوسط".

وأضافت أنه "يفتح جبهات العدوان، في إطار سعيه لبسط جبروته، وتكريس هيمنته على دول وشعوب المنطقة". و"انتقل هذا الاحتلال بعدوانه المفروض على الشقيقة سوريا، إلى مرحلة متقدمة بالغة الخطورة"، وفق البيان.

الجزائر أعربت عن "الإدانة الشديدة لهذا العدوان السافر، لما يمثّله من انتهاك صارخ لسيادة سوريا، وحرمة أراضيها ووحدة شعبها". وأكدت "تضامنها الكامل مع هذا البلد الشقيق، ومع حقه الشرعي والمشروع في الحفاظ على أمنه واستقراره".

وجددت دعوتها مجلس الأمن إلى "تحمُّل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في وضع حدّ لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي أدخلت المنطقة بأسرها في دوامة من انعدام الأمن وغياب الاستقرار".

وأمس الأربعاء، بطلب من الجزائر، قرّر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ له الخميس، لبحث العدوان الإسرائيلي على سوريا.

لبنان

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون في بيان، إنه "يُدين بأشدّ العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، التي بلغت اليوم (أمس الأربعاء) العاصمة دمشق ومقرات حكومية".

وأكّد أن هذه الاعتداءات تمثّل "انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عربية شقيقة، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وحذر من أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه أن يعرّض "أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من التوتر والتصعيد".

كما استنكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيان، الضربات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق، بما في ذلك وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي. وعدّ تلك الاعتداءات "خرقاً صارخاً لسيادة سوريا وانتهاكاً لأبسط قواعد القانون الدولي".

العراق

قال العراق في بيان للخارجية، إنه "يُدِين القصف الذي استهدف العاصمة السورية دمشق، الذي نفّذَه الكيان الإسرائيلي، في انتهاكٍ صارخ ومُتكرّر لأحكام القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية".

وأكّد "الرفض التامّ لتعريض حياة المدنيين السوريين للخطر ولتفاقم معاناتهم الإنسانية". وشدّد على "ضرورة وقف التصعيد، لما يشكّله من تهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها".

ودعَت بغداد المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية لوضع حدّ لهذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على ضمان عدم تكرارها، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي"، وفق البيان.

إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء، إن بلاده تدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأفاد في منشور عبر منصة إكس أرفق به مشاهد للقصف الإسرائيلي على القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، بأن "كل هذا كان متوقَّعاً".

وفي وقت سابق الأربعاء شنّت مقاتلات إسرائيلية غارات على محيط القصر الرئاسي ومبنى هيئة الأركان العامة بدمشق، كما شنّت غارات على محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق، وأضاف عراقجي: "أي عاصمة ستكون التالية؟ النظام الإسرائيلي المسعور لا يعرف حدوداً ولا يفهم إلا لغة واحدة.

وشدد على أن “على العالم، بما في ذلك المنطقة، أن يتّحد لإنهاء عدوانه الجنوني". وأشار إلى أن "إيران تدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وستقف دائماً إلى جانب الشعب السوري".

مجلس التعاون الخليجي

أعرب الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، عن "إدانته واستنكاره بأشدّ العبارات لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي سوريا".

وقال البديوي في بيان، إن “تلك الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية، ومساساً خطيراً بالأمن والاستقرار الإقليمي".

وأكد أن "تكرار تلك الهجمات من قوات الاحتلال الإسرائيلي يُعَدّ تصعيداً غير مسؤول واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".

البديوي شدد على "موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ورفضه التام لأي تدخل خارجي يمسّ سيادتها أو يفاقم من معاناة شعبها الشقيق".

الجامعة العربية

بدورها أدانت الجامعة العربية في بيان، بـ"أشدّ العبارات الغارات التي يشنّها الاحتلال (الإسرائيلي) على سوريا"، وأكدت أنها "تمثّل اعتداءً صارخاً على سيادة دولة عربية عضو في الجامعة وفي منظمة الأمم المتحدة، بما يمثّل انتهاكاً للقانون الدولي واستهانة بقواعد النظام الدولي".

وشددت على أن "الهجمات (الإسرائيلية) يتعين وقفها فوراً"، وقالت إن "غارات الاحتلال تستهدف زرع الفوضى في سوريا". الجامعة العربية أعربت عن "كامل التضامن مع سوريا إزاء تلك الهجمات (الإسرائيلية)".

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان، "العدوان الصهيوني على دمشق"، ودعا إلى "قمة عاجلة، وتحالف عسكري واقتصادي، ومصالحة وطنية شاملة، ومشاركة فاعلة للعلماء".

وعبّر الاتحاد عن "عن بالغ قلقه وأسفه إزاء العدوان الغادر الذي تعرضت له العاصمة السورية دمشق". وأكد أنه "انتهاك سافر لشرف الأمة، وضربة موجعة لكرامتها وضميرها الجمعي".

حركة حماس

أدانت حركة حماس في بيان، العدوان الإسرائيلي على سوريا، وشددت على أنه "انتهاك صارخ لسيادة الدولة وإرهاب منظَّم وعدوان يهدف إلى تقويض استقرار سوريا ووحدة أراضيها".

ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى إدانة "العدوان والتصعيد الصهيوني الذي يصبّ الزيت على النار".

وحثّت هذه المنظمات على اتخاذ "خطوات عملية لوقف عربدة الكيان المحتل الذي بات يهدّد أمن المنطقة ومصالح شعوبها".

حزب الله

قال حزب الله في بيان: "ندين بشدة العدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف سوريا الشقيقة في اعتداء صارخ على ‏سيادتها الوطنية".

وأضاف أن "العدوان على سوريا هو استكمال ‏لمسلسل الاعتداءات التي تُنَفَّذ على لبنان وفلسطين واليمن". واعتبر أن "هذا العدوان ما هو إلا حلقة جديدة من مخططات العدو لاستباحة الدول وزرع الفتن ‏والانقسامات بين أبناء الشعب الواحد".

ومنذ عقود تحتلّ إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.