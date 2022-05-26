سياسة
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البرلمان العراقي يُقرّ مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل
البرلمان العراقي يصوّت الخميس، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل. وقدّم مقترح القانون كتلة الصدر وحلفاؤها بالبرلمان. وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روّج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية".
البرلمان العراقي يُقرّ مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل
لا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها
26 مايو 2022

صوّت أعضاء مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، إن "مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة اليوم على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وأضافت أن "التصويت تم بإجماع الحاضرين (دون أن تحدد عددهم)"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ومقترح هذا القانون طرحته في البرلمان كتلة الصدر وحلفاؤها، بحسب ما أعلنه زعيم الكتلة مقتدى الصدر السبت.

وينصّ القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

وتنصّ المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل مَن روّج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلَنة مع إسرائيل.

ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967 وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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