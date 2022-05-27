تمتلك تركيا قرى مميزة للغاية فيها عديد من المناطق التي تُعَدّ مثالية للتخييم والاستجمام والاتصال مع الطبيعة، سواء بالقرب من البحر أو داخل الغابة أو بجانب الآثار والبحيرات، فضلاً عن سفوح الجبال وقمم الهضاب.

يمكنكم تنظيم رحلات يومية إلى هذه الأماكن على بعد 2-3 ساعات من إسطنبول بالسيارة، وقضاء عطلات نهاية الأسبوع في أجمل الأماكن القريبة من إسطنبول، والتفكير في البقاء لفترة أطول، خصوصاً إذا كنت ترغب في الابتعاد قليلاً عن أجواء المدينة واستكشاف أشياء مختلفة. إليكم في هذا التقرير 9 قرى، بعضها يقع داخل حدود إسطنبول وبعضها في مدن قريبة جداً منها.

1- آفا (Ağva) - إسطنبول

تُعتبر آفا المحصورة بين نهرين، بغاباتها الخضراء وبحرها الأزرق، قرية صيفية في "شيلا" التابعة لإسطنبول، يمكنك فيها المشي على الشاطئ الذي يبلغ طوله 25 كم، والسباحة في البحر الأسود. كما يمكنك قضاء بعض الوقت في ممارسة الرياضات الطبيعية أو صيد الأسماك أو قضاء يوم كامل في الرحلات النهرية.

تشتهر آفا بأسماكها الطازجة واللذيذة، وتضمّ مجموعة متنوعة من الأسماك. يمكنك الاستمتاع بجمال النهر الفريد في أثناء تناول وجبتك في المطاعم على النهر.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في استكشاف الأماكن القريبة من آفا، فإن قرية كيليملي (Kilimli) مناسبة لك تماماً، لكثرة الكهوف والمنحدرات حيث يمكنك التقاط صور جميلة.

2- بولونيزكوي (Polonezköy) - إسطنبول

تعد بولونيزكوي من أهمّ قرى ريف إسطنبول وأشهرها لمحبى الهدوء، إذ يمكنك زيارتها لقضاء عطلتك وتناول وجبة فطور شهية وسط الغابة الخضراء وأصوات العصافير، كما يمكن لعشاق ركوب الدراجات الاستمتاع بمضمار BMX في بولونيزكوي.

وداخل الغابة مضمار للمشي والركض وسط الأشجار والجداول الصغيرة، وهناك أيضاً أماكن ومنشآت تتيح لك الاستمتاع بالشواء وسط الطبيعة الخلابة وأشجار الفواكه.

3- إيزنيك (Iznik) - بورصة

تمتلك قرية "إيزنيك" خامس أكبر بحيرة طبيعية في تركيا، هي أيضاً إحدى مناطق الطيور المهمة. متحف أيا صوفيا، الذي يمكنك زيارته في القرية، هو نصب تذكاري تاريخي بُني في القرن الرابع. بالإضافة إلى متحف أيا صوفيا، تُعَدّ كنيسة Koimesis ومتحف إيزنيك من الأماكن التي يمكنك زيارتها.

تُعَدّ إيزنيك، التي تتمتع بجمال ساحر بنباتاتها وهندستها المعمارية والحرف اليدوية والمقابر والتحف التاريخية، خياراً جيداً لقضاء عطلتك على أكمل وجه.

4- تريلي Trilye - بورصة

تُعَدّ تريلي من أكثر مدن الصيد تميزاً في ولاية بورصة، فهي قرية ساحلية جميلة يمكن لزائرها قضاء وقت هادئ ومميز على شواطئها المطلة على بحر مرمرة أو من خلال التنزُّه في شوارعها القديمة والضيقة.

ويمكن الذهاب إليها بسهولة من مودانيا بالحافلات الصغيرة، أو بالسيارة عبر المرور من مدينة بورصة.

كما سيُنسِيك شرب القهوة أو الشاي مع النظر إلى منظر البحر الخلاب من حديقة الشاي على التل المطل على تريلي كل تعبك ويُدخِلك في جو الهدوء والراحة النفسية. بعد القهوة يمكن للزائر التجول في الشوارع الضيقة باتجاه وسط مركز القرية القديم والسباحة، فضلاً عن شراء أفضل أنواع الزيتون وزيته.

5- كيكوي Kıyıköy – كيركلارايلي

تمنح كيكوي زائريها تجربة تخييم رائعة وفريدة إلى جانب زيارة المدينة القديمة ومناطقها الأثرية التي يعود تاريخها إلى العصور القديمة. تقع القرية بين نهرَي بابوش وكازان في منطقة Vize التابعة لمدينة Kirklareli شمال مدينة إسطنبول والمطلّة على البحر الأسود.

وتحوي القرية عديداً من الأماكن التي يمكنك التخييم فيها مجاناً أو مقابل رسوم رمزية مثل شاطئ قرصان باي (Korsan Bay) أو على تلّ أخضر مطلّ على الشاطئ والبحر.

6- كوتشوك كويو Küçükkuyu – جناق قلعة

تُعَدّ كوتشوك كويو الواقعة في منطقة Ayvacık بمدينة Çanakkale عنواناً مميزاً للسياحة الهادئة بفضل بحرها وجبالها المغطاة بالأشجار والنباتات التي بفضلها تُعتبر خزاناً للأكسيجين والهواء النقي.

وإلى جانب جمالها الطبيعي الرائع، يمكن للزائر أيضاً التجول في السوق التقليدية للقرية والاستمتاع بالمذاق الحقيقي للفواكه والخضراوات التي تنتجها القرية.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للزائر الذهاب إلى القرى القريبة مثل Evci وAdatepe وYeşilyurt والتجوُّل بطرقها الضيقة والاستمتاع بجمال بيوتها الحجرية القديمة القريبة من الشاطئ، وتذوُّق "المانلما" والآيس كريم بالأعشاب.

7- يديغولار (Yedigöller) - بولو

تُعَدّ حديقة يديغولار الوطنية (Yedigöller Milli Parkı) في ولاية بولو، البعيدة نحو 340 كيلومتراً عن مدينة إسطنبول، أحد أشهر أماكن التخييم في تركيا في جميع الفصول، خصوصاً فصل الخريف، فباسمها الذي يعني بالتركية "البحيرات السبع" فضلاً عن وقوعها داخل قلب الغابة، تمنحك فرصة لا تُعوَّض لتعلُّم لغة الطبيعة بأسهل طريقة، كما تُعتبر من أفضل المواقع لأولئك الذين بدؤوا التخييم للتوّ.

لا كهرباء في منطقة التخييم، ويُسمَح بإشعال النار بشرط توخِّي الحذر، كما يمكن للزائرين صيد الأسماك والمشي لمسافات طويلة داخل الغابة، بجانب السباحة طبعاً.

8- غوينوك (Göynük) - بولو

تتبع قرية غوينوك مدينة بولو الساحرة في مناطق البحر الأسود الغربية. وغوينوك مدينة عثمانية نموذجية عمرها قرابة 700 عام، تمكنت من الحفاظ على جمالها التاريخي والثقافي والطبيعي من العصر العثماني حتى يومنا هذا. فقد أُنشِئَت بين التلال العالية بالقرب من الوديان حيث تمر الجداول العذبة. وهي إحدى المناطق النادرة في الأناضول التي لا تزال طريقة الحياة التركية مستمرة فيها.

وتتميز غوينوك بمساكنها التاريخية وحماماتها العتيقة وطبيعتها الخضراء وبحيراتها الخلابة مثل Sünnet وÇubuk، فضلاً عن مياهها الحارَّة التي تجذب السياحة العلاجية.

9- تاراكلي (Taraklı) - سقاريا

تُعَدّ تاراكلي التابعة لولاية سقاريا المكان المناسب لأولئك الذين يسعون للسكينة والهدوء، وذلك بفضل نسيجها التاريخي المستقلّ عن الزمان والمكان، والمباني التاريخية وأسلوب الحياة التقليدي.

وتكشف تاراكلي التي تُعَدّ وجهة مميزة لأولئك الذين يهتمون بالتاريخ، عن أناقة العمارة التقليدية بمنازلها المكونة من 3 طوابق ونوافذها الكبيرة الخشبية، فضلاً عن جمال قصورها التاريخية.

كما أدّى ترميم المنازل التاريخية والجهود الترويجية المكثفة إلى تغيير مصير هذه المنطقة، وهي الآن من الأماكن المرغوبة لتصوير المسلسلات والأفلام التركية التاريخية.