تماشياً مع الخطط تقترب أعمال البناء في منشأة غمليك، التي تعد جوهر هدف توغ "رحلة إلى الابتكار"، بسرعة من نهايتها. بدأت الروبوتات الـ208 في بناء الأجسام، والتي اكتمل 97% منها، تجارب جزئية بإكمال وحدة تلو الأخرى، بعد تجارب مجزأة. يلي هذه المرحلة إنتاج تجريبي بدمج الخلايا. بعد اكتمال هذه العملية، ستكون جاهزة للإنتاج بالجملة في الربع الأخير من العام. اعتباراً من مايو/أيار، انتهت 99% من منشأة الطلاء و95% من مرفق التجميع، بالإضافة إلى التطورات في بناء الأجسام في منشأة غمليك.

يكتمل في نهاية يونيو/حزيران

وفي منشأة الطلاء حيث مُدَّ 83 ألفاً و935 متراً من الأسلاك الكهربائية و36 ألفاً و770 متراً من الأنابيب، بدأت الخزانات في إجراء اختبارات المياه. في منشأة التجميع نُفِّذَ 99 ألفاً و210 أمتار من الأسلاك الكهربائية، بينما مُدَّ 58 ألفاً و330 متراً من خط الأنابيب. وستكتمل مؤسسة غمليك التي بُنيت على مساحة مفتوحة تبلغ مليوناً و200 ألف متر مربع، في نهاية يونيو/حزيران.

جاهز للإنتاج في الربع الأخير

بخروج رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان عام 2011 بإشارة مضيئة جديدة لتحرك صناعة السيارات المحلية، وبفضل جهود مجموعة مبادرة السيارات التركية (توغ) التي تأسست تحت قيادة الرئيس أردوغان، عاد حلم تركيا المحلي للسيارات البالغ من العمر 60 عاماً إلى الحياة مرة أخرى. اكتمل البحث عن المستثمرين الذي بدأ تحت قيادة اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا بوقت قصير.

تأسست TOGG رسمياً في 2018 وعُيِّن محمد كورجان قرة قاش رئيساً تنفيذياً للشركة. ونُقلت الأعمال إلى وادي المعلوماتية في غبزة تحت قيادة كورجان قرة قاش. وجرت عملية الإنتاج من دون أي انقطاع، وستكون توغ جاهزة للإنتاج بالجملة في الربع الأخير من 2022.

طراز SUV يُطرح في السوق أولاً

بعد اكتمال اختبارات التجانس ستُطلق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي أول مركبة في الفئة C نهاية الربع الأول من 2023. في السنوات التالية ستُدخل طرازي Sedan وHatchback في الجزء C خط الإنتاج. في السنوات التالية مع إضافة طرازَي B-SUV وC-MPV إلى العائلة، وستكتمل مجموعة المنتجات المكونة من 5 طرازات تحمل نفس الخصائص. تخطط توغ لإنتاج ما مجموعه مليون سيارة بحلول عام 2030، مع إنتاج 5 طرازات مختلفة من فئة واحدة.

تبديل مفاجئ في رخص القيادة الجديدة.. التفاصيل جذبت الانتباه

وفي الآونة الأخيرة أُعلن جواز سفر إلكتروني جديد وبطاقة زرقاء إلكترونية ورخصة قيادة إلكترونية جديدة. لفتت مفاجأة توغ غير المتوقعة على رخصة القيادة الجديدة الانتباه، إذ ستحتوي رخصة القيادة الجديدة على صورة ظلية في الخلفية للسيارة الوطنية.