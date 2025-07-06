سياسة
2 دقيقة قراءة
وزراء مالية دول بريكس يتفقون على ضرورة إصلاح صندوق النقد الدولي
اتفق وزراء مالية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة على ضرورة إصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية على رأس الصندوق.
وزراء مالية دول بريكس يتفقون على ضرورة إصلاح صندوق النقد الدولي
جاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو للتكتل الذي توسع العام الماضي / Reuters
6 يوليو 2025

وأصدر وزراء مالية المجموعة، يوم السبت، بياناً مشتركاً قدموا فيه موقفاً موحداً بشأن الإصلاحات المقترحة، مشددين على أهمية دعم الاقتراح في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي المقرر عقده في ديسمبر/كانون الأول، والذي يناقش التغييرات في نظام الحصص ويحدد المساهمات وحقوق التصويت.

وكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في مدينة ريو دي جانيرو: "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقراً"، مضيفين أنّ "الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد حصص الدول النامية".

وقال مسؤول برازيلي تابَع المفاوضات إنّ "وزراء دول بريكس دعوا إلى صيغة جديدة مرجحة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، التي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض".

وجاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو للتكتل الذي توسع العام الماضي، ليتجاوز البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويشمل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.

وأضاف ذلك نفوذاً دبلوماسياً إلى المجموعة، التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي، وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة.

وكتب وزراء المالية: "مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي والتغلب على اتفاق السادة الذي عفا عليه الزمن بعد الحرب العالمية الثانية والذي لا يتناسب مع النظام العالمي الحالي".

وأكد البيان إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك الوطني للتنمية، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة بريكس، وتهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية كما ذكرت وكالة رويترز الخميس.

ويشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ممثلاً عن الرئيس التركي، في القمة السابعة عشرة لقادة مجموعة بريكس، التي تستضيفها البرازيل، الرئيس الحالي للمجموعة، في مدينة ريو دي جانيرو يومَي 6 و 7 يوليو/تموز 2025، حسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وسيحضر الوزير فيدان الجلسات التي تحمل عنوان "تعزيز التعددية.. المسائل الاقتصادية والمالية والذكاء الصناعي" و "البيئة والصحة العالمية"، والتي دُعيَت إليها الدول غير الأعضاء أيضاً.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us