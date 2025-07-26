سياسة
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تحذيرات من كوارث جيولوجية في بكين بعد أمطار غزيرة.. ونزوح آلاف السكان من باودينغ
أصدرت السلطات الصينية، اليوم السبت، تحذيراً من احتمال وقوع كوارث جيولوجية، مثل الانهيارات الأرضية والطينية، في 10 من أصل 16 حياً بالعاصمة بكين، وذلك عقب موجة من الأمطار الغزيرة شهدتها البلاد أمس الجمعة.
تحذيرات من كوارث جيولوجية في بكين بعد أمطار غزيرة.. ونزوح آلاف السكان من باودينغ
عمال الإنقاذ يُجلون السكان من المناطق التي غمرتها الفيضانات في مقاطعة رونغجيانغ / Reuters
26 يوليو 2025

وأفادت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بأن التحذير يشمل أيضاً خطر السيول في المناطق الجبلية المحيطة بالعاصمة خلال الساعات القادمة، وسط استعدادات متزايدة لمواجهة تداعيات الطقس السيئ.

وأمس الجمعة، تسببت العواصف التي ضربت شمال الصين في هطول كميات ضخمة من الأمطار على مدينة باودينغ الصناعية، الواقعة على مشارف بكين، بلغت ما يعادل متوسط هطول الأمطار السنوي تقريباً، ما أدى إلى نزوح أكثر من 19 ألف شخص من منازلهم، بحسَب السلطات المحلية.

وذكر التليفزيون المركزي الصيني أن منطقة يي، الواقعة غرب مدينة باودينغ، سجلت خلال 24 ساعة حتى صباح الجمعة نحو 448.7 ملليمتر من الأمطار، ما أدى إلى فيضانات مفاجئة وانقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى، فضلاً عن أضرار لحقت بالجسور والطرقات.

كما سجلت عدة محطات أرصاد جوية في مقاطعة خبي -التي تتبع لها مدينة باودينغ- معدلات هطول أمطار غير مسبوقة، في حين تشير البيانات الرسمية إلى أن متوسط هطول الأمطار السنوي في باودينغ لا يتجاوز 500 ملليمتر.

مصدر:TRT Arabi
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