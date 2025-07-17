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موجة أمطار غزيرة في باكستان تودي بحياة 54 شخصاً خلال 24 ساعة
شهدت باكستان موجة جديدة من الأمطار الموسمية الغزيرة أسفرت عن دمار واسع في مناطق متفرقة من إقليم البنجاب، وأدت إلى وفاة ما لا يقل عن 54 شخصاً وإصابة 227 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث الحكومية اليوم الخميس.
موجة أمطار غزيرة في باكستان تودي بحياة 54 شخصاً خلال 24 ساعة
سقف منهار بسبب الأمطار الغزيرة في لاهور، باكستان، الأربعاء، 16 يوليو/تموز 2025. / Reuters
17 يوليو 2025

وأوضحت متحدثة باسم الهيئة أن معظم الضحايا سُجلوا في إقليم البنجاب، أكبر أقاليم البلاد وأكثرها اعتماداً على الزراعة.

وتسببت الأمطار في العاصمة إسلام آباد ومدينة راولبندي المجاورة في فيضانات مفاجئة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير طارئة.

وأفاد المتحدث باسم هيئة المياه والصرف الصحي أن المدير الإداري للهيئة، سليم أشرف، تواصل مع اللواء 111 في الجيش الباكستاني، بعد صدور قرار باستدعاء القوات المسلحة استعداداً لأي طارئ محتمل، بحسب ما أورده موقع "جيونيوز" المحلي.

وتزامن ذلك مع تحذيرات أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية بشأن توقعات بهطل المزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.

كما أطلقت السلطات صفارات الإنذار في المناطق المحيطة بمجرى "ناله ليه" الطبيعي في راولبندي، بعد أن ارتفع منسوب المياه فيه بمقدار 22 قدماً، ما استدعى إصدار أوامر بالإخلاء حفاظاً على الأرواح.

مصدر:TRT ARABI
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