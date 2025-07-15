سياسة
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وسط خصومة مع ترمب.. ماسك يوقّع عقداً مع البنتاغون لاستخدام "غروك"
وقّعت شركة الذكاء الصناعي xAI التابعة لإيلون ماسك، عقداً لتقديم خدماتها لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، رغم الخصومة المستمرة بين ماسك والرئيس دونالد ترمب.
وسط خصومة مع ترمب.. ماسك يوقّع عقداً مع البنتاغون لاستخدام "غروك"
روبوت المحادثة "غروك" سيستعمل في تقديم خدمات باسم "غروك للحكومة" / Public domain
15 يوليو 2025

وأوضحت الشركة في بيان أمس الاثنين، أن روبوت المحادثة "غروك" الذي أُطلق في نهاية عام 2023، سيُستعمل في تقديم خدمات باسم "غروك للحكومة".

كما "أصبح بإمكان كل وزارة أو وكالة أو مكتب في الحكومة الفيدرالية الآن شراء منتجات xAI" بفضل إدراجها في قائمة المورّدين الرسمية، وفق ما أفادت به الشركة.

ويأتي العقد بين xAI ووزارة الدفاع الأمريكية في ظل خصومة علنية بين ماسك والرئيس دونالد ترمب، فجّرها مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه الرئيس الأمريكي على الكونغرس، وأقره الأخير.

يشار إلى أن الحكومة وقطاع الدفاع تعدّ محرك نمو محتملاً لشركات الذكاء الصناعي العملاقة.

ودخلت شركة "ميتا" في شراكة مع شركة "أندوريل" الناشئة لتطوير سماعات واقع افتراضي للجنود ووكالات إنفاذ القانون، بينما حصلت شركة "أوبن إيه آي" في يونيو/حزيران الماضي على عقد لتوفير خدمات ذكاء صناعي للجيش الأمريكي.

مصدر:TRT Arabi
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