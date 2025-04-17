تركيا
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أنقرة وبغداد تبحثان تعزيز التعاون الأمني وتنفيذ مذكرات التفاهم المشتركة
أجرت تركيا والعراق، اليوم الخميس، مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي مكافحة الإرهاب وضبط الحدود، وذلك خلال لقاء رسمي جمع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع وكيل وزير الخارجية التركي نوح يلماز، في العاصمة بغداد.
أنقرة وبغداد تبحثان تعزيز التعاون الأمني وتنفيذ مذكرات التفاهم المشتركة
أنقرة وبغداد تبحثان تعزيز التعاون الأمني وتنفيذ مذكرات التفاهم المشتركة / AA Archive
17 أبريل 2025

أجرت تركيا والعراق، اليوم الخميس، مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي مكافحة الإرهاب وضبط الحدود، وذلك خلال لقاء رسمي جمع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع وكيل وزير الخارجية التركي نوح يلماز، في العاصمة بغداد.

وقال الأعرجي، في منشور عبر منصة إكس، إنه أكد خلال استقباله الوفد التركي، ضرورة تعزيز العلاقات العراقية-التركية على المستوى الاستراتيجي، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الثنائي في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، وضبط الحدود المشتركة بين البلدين.

كما شدد الجانبان على أهمية متابعة بنود مذكرات التفاهم الموقَّعة سابقاً، وتنفيذ الإجراءات المنبثقة عنها بما يحقق مصلحة الشعبين العراقي والتركي، ويعزز من الاستقرار الإقليمي المشترك، وفق ما أوضحه المسؤول العراقي.

في السياق ذاته، تسلَّم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في وقت سابق من يوم الخميس، دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، المقرر عقده في تركيا خلال شهر مايو/أيار المقبل، إذ من المتوقع أن يزور السوداني أنقرة في الثامن من الشهر نفسه.

يأتي هذا النشاط الدبلوماسي في إطار الزخم المتواصل للعلاقات بين البلدين، إذ سبق أن عُقد الاجتماع الخامس للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين أنقرة وبغداد يوم الأحد الماضي، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع.

وشارك في ذلك الاجتماع من الجانب التركي كلٌّ من وزيري الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ونائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو، فيما مثّل الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له.

مصدر:TRT ARABI
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