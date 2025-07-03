الحرب على غزة
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بينهم مراسل ومصور TRT عربي.. نقل 4 مصابين من غزة إلى تركيا لتلقي العلاج
وصل 4 جرحى فلسطينيون من قطاع غزة، بينهم مصور قناة TRT عربي سامي شحادة، الذي بُترت ساقه اليمنى نتيجة قصف إسرائيلي، ومراسل القناة سامي برهوم إلى العاصمة التركية أنقرة لتلقي العلاج، بالإضافة إلى اثنين آخرين من المرضى.
بينهم مراسل ومصور TRT عربي.. نقل 4 مصابين من غزة إلى تركيا لتلقي العلاج
مراسل قناة TRT عربي سامي برهوم بعد إجلائه من غزة ووصوله إلى العاصمة التركية، أنقرة، للعلاج / AA
3 يوليو 2025

وجرى إجلاء المصابين الأربعة من غزة إلى الأردن، برفقة سبعة من المرافقين، حيث نُقلوا عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من مطار الملكة علياء الدولي في عمّان إلى مطار إسطنبول، ثم إلى مطار أسنبوغا في أنقرة.

وعند وصولهم إلى أنقرة، نُقل المصابون ومرافقوهم بسيارات إسعاف كانت بانتظارهم إلى مستشفى مدينة إتليك الطبية في أنقرة لتلقي العلاج.

فريق TRT عربي تحت نيران الاحتلال

وكان المصور سامي شحادة أُصيب نتيجة قصف نفذته مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى بتر ساقه اليمنى، بينما أُصيب المراسل سامي برهوم في هجوم شنّته طائرة مُسيّرة إسرائيلية استهدفت مركبة صحفية تابعة لـTRT.

وأصيبت المركبة التي كان يستقلها فريق القناة بخمسة أعيرة نارية خلال الهجوم الذي أُصيب فيه برهوم.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 288، منذ بداية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، بـ"أشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج"، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الهيئات الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل المكتب "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.



مصدر:TRT Arabi
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