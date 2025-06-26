الهجمات على إيران
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إيران تقرّ قانوناً لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الخميس، موافقته النهائية على مشروع قانون يقضي بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليصبح القانون سارياً بشكل رسمي.
إيران تقرّ قانوناً لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إيران تقرّ قانوناً لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية / AA Archive
26 يونيو 2025

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم المجلس، هادي طحان نظيف، قوله إن مشروع القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني أمس الأربعاء، حظي اليوم بمصادقة مجلس صيانة الدستور، وهو الجهة المخوَّلة بمتابعة مدى تطابق القوانين مع الدستور والشريعة.

كان مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) قد صوّت لصالح مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك على خلفية اتهامات وجَّهتها طهران إلى الوكالة بـ"التواطؤ" مع إسرائيل والولايات المتحدة، في ما وصفته بـ"الشرعنة غير المباشرة للهجمات على المنشآت النووية الإيرانية" خلال العدوان الأخير.

وفي 13 يونيو/حزيران شنت إسرائيل، بدعمٍ أمريكيٍّ، عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردَّت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ولاحقاً، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية في إيران في 22 يونيو/حزيران، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

مصدر:TRT ARABI
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