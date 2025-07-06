وأفاد عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، عبر تليغرام بوقوع انفجارات، فيما أعلن الحاكم العسكري أوليه سينيهوبوف اندلاع حرائق في عدة أحياء بالمدينة، وأسفرت الهجمات عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 46 عاماً.

وفي سياق متصل، ذكر إيفان فيدوروف، الحاكم العسكري لمنطقة جنوب شرق أوكرانيا، أن زابوريجيا تعرضت أيضاً لهجوم بمسيرات قتالية، متحدثاً عن أضرار لحقت بمؤسسة خاصة ومزرعة ومستودعات، مع اندلاع حرائق دون تسجيل إصابات حتى الآن.

كما وردت تقارير عن إطلاق نار بمسيّرات وانفجارات في مدينة ميكولايف جنوبي البلاد، غير أنه لم يُتحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، عن توقيع اتفاقيات مع شركاء أوروبيين وشركة دفاع أمريكية لتعزيز إنتاج الطائرات المسيّرة.

وأوضح زيلينسكي في رسالة مصورة عبر منصة (إكس) أن كييف توصلت إلى اتفاق مع إحدى الشركات الأمريكية الرائدة لزيادة جهودها المشتركة بشكل كبير في مجال الطائرات المسيّرة، التي أصبحت عنصراً أساسياً في دفاع أوكرانيا ضد روسيا منذ بداية الغزو الشامل عام 2022.

وأضاف أن التعاون سيمكّن أوكرانيا من الحصول على مئات الآلاف من الطائرات المسيّرة الإضافية خلال العام الحالي، مع كميات أكبر متوقعة في العام المقبل.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.