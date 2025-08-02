ويُعَدّ هذا الإعلان نهاية لحقبة استمرت نحو عقود، ساهمت خلالها الهيئة، المعروفة اختصاراً باسم "سي بي بي" (CPB)، في إنتاج برامج تعليمية وثقافية بارزة، فضلاً عن دورها في دعم أنظمة تنبيه الطوارئ الوطنية.

ويأتي إغلاق الهيئة نتيجة مباشرة لحملة قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد الإعلام العام، الذي انتقده مراراً بدعوى تبنّيه توجهات سياسية وثقافية "لا تمثل الولايات المتحدة"، بحسب تعبيره.

ومن المتوقع أن يُحدِث هذا القرار تأثيراً كبيراً في المشهد الإعلامي والثقافي الأمريكي، لا سيما محطات الإذاعة والتليفزيون العامة في المجتمعات الصغيرة والريفية التي تعتمد بشكل كبير على تمويل الهيئة.