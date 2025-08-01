وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، الجمعة، إنّ 3 حالات وفاة جديدة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 162 شهيداً، من ضمنهم 92 طفلاً.

وأضافت الوزارة أن الأزمة الإنسانية ما زالت تتفاقم في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مطالبةً بتدخل دولي عاجل لإدخال المساعدات وإنقاذ الأرواح.

وفي تطور مأساوي جديد، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرتين بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات شحيحة شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاد 17 مدنياً وإصابة العشرات، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وأوضحت المصادر أن 14 شخصاً استُشهدوا بقصف استهدف نقطة توزيع مساعدات في منطقة زيكيم شمال غربي غزة، فيما استُشهد 3 آخرون وأُصيب أكثر من 70 جراء إطلاق نار إسرائيلي على المدنيين في منطقة الكرامة شمال القطاع.