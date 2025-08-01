الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة.. وجيش الاحتلال يقتل 53 فلسطينياً خلال يوم واحد
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم مركَّبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط ارتفاع عدد ضحايا المجاعة، واستشهاد نحو 53 فلسطينياً خلال يوم واحد، بينهم 17 من منتظري المساعدات الإنسانية.
ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة.. وجيش الاحتلال يقتل 53 فلسطينياً خلال يوم واحد
جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة / AA
1 أغسطس 2025

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، الجمعة، إنّ 3 حالات وفاة جديدة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 162 شهيداً، من ضمنهم 92 طفلاً.

وأضافت الوزارة أن الأزمة الإنسانية ما زالت تتفاقم في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مطالبةً بتدخل دولي عاجل لإدخال المساعدات وإنقاذ الأرواح.

وفي تطور مأساوي جديد، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرتين بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات شحيحة شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاد 17 مدنياً وإصابة العشرات، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وأوضحت المصادر أن 14 شخصاً استُشهدوا بقصف استهدف نقطة توزيع مساعدات في منطقة زيكيم شمال غربي غزة، فيما استُشهد 3 آخرون وأُصيب أكثر من 70 جراء إطلاق نار إسرائيلي على المدنيين في منطقة الكرامة شمال القطاع.

موصى به

وشملت الهجمات الإسرائيلية قصف شقق سكنية وخيام نازحين في جباليا والزيتون والشجاعية ورفح وخان يونس ودير البلح، وأسفرت عن سقوط 53 شهيداً خلال أقل من 24 ساعة.

وفي تقرير سابق، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث سكان غزة لم يتناولوا طعاماً منذ أيام، وأن 100 ألف طفل وامرأة يواجهون سوء تغذية حاداً، وسط مؤشرات "كارثية" على تفشي المجاعة.

رغم ذلك، تستمر إسرائيل في تضييق على إدخال المساعدات، إذ لا تسمح بدخول أكثر من عشرات الشاحنات يومياً، في حين يحتاج القطاع إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً لإنقاذ السكان، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وتستمر هذه الانتهاكات في ظل تجاهل إسرائيلي وأمريكي لقرارات المجتمع الدولي، بما في ذلك أوامر محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية، التي خلَّفت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 208 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us