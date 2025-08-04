وذكرت القناة 12 العبرية أن قوات الاحتلال قتلت مطارداً فلسطينياً واعتقلت آخر قرب قباطية، كما أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة فجر اليوم الاثنين، وجرى اعتقاله بعد إصابته.

في سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية، شملت ثلاثة فلسطينيين بينهم فتى مصاب جنوب بيت لحم، وسبعة آخرين في الخليل بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

كما صادر الاحتلال مركبتين في مخيم العروب، واقتحمت مدينة رام الله وعدة قرى وبلدات محيطة، ونفذت عمليات دهم واعتقال.

اقتحام المسجد الأقصى وأوامر لهدم منازل

وواصل عشرات المستوطنين صباح الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية في باحات المسجد، مع فرض قيود على حركة المصلين. وشهدت بوابات المسجد الأقصى والبلدة القديمة تشديداً أمنياً من قوات الاحتلال.

وكان نحو 3023 مستوطناً، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وأعضاء متطرفون من الكنيست، قد اقتحموا المسجد الأقصى يوم أمس الأحد.

وفي القدس أيضاً، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر بهدم منشآت في بلدة العيسوية، وداهمت البلدة فجر اليوم رفقة طواقم بلدية الاحتلال، وسلمت أصحاب المباني إخطارات بالهدم.

كما نفذت قوات الاحتلال حملة هدم واسعة في بلدة رافات شمال غرب المدينة، طالت منازل ومنشآت تجارية، ضمن سياسة مستمرة للتضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم.

1800 اعتداء للمستوطنين خلال شهر