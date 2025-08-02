وقالت الحركة، في بيان، إن "ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن ويتكوف بأن حماس أبدت استعدادها للتخلي عن سلاحها، غير صحيح"، مشددةً على أن "المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائماً، وقد كفلته المواثيق والأعراف الدولية".

وأكدت حماس أن "التخلي عن المقاومة وسلاحها لن يكون إلا بعد نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس".

كانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد نقلت عن ويتكوف، خلال لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرة بتل أبيب، زعمه أن "حماس مستعدة لنزع سلاحها، لكن علينا التأكد من أنهم سيفعلون ذلك فعلاً"، مدَّعياً أن "عدة حكومات عربية تطالب حماس الآن بنزع سلاحها، ولذلك نحن قريبون جداً من حل قد يُنهي الحرب في غزة".

كما أفادت القناة 12 العبرية بأن ويتكوف أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين أن واشنطن تعمل على "صفقة شاملة لإعادة جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، بدلاً من اتفاقات جزئية".

وتقدِّر إسرائيل وجود 50 أسيراً في غزة، منهم 20 أحياء، فيما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.