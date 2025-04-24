ونقلت “وفا” اليوم الجمعة، عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفل حارس شمالي سلفيت، ومنعت المواطنين من التنقل، قبل أن يقتحمها المستوطنون بأعداد كبيرة ويؤدون "صلوات تلمودية" في المقامات الإسلامية.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين تحرّكوا بشوارع البلدة “بشكل استفزازي، وعلّقوا شعارات عنصرية على جدران المنازل والممتلكات”، فيما عُدّ الاقتحام الأكبر ضمن سلسلة الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون للمقامات.

استهداف فلسطينيين بالرصاص

على صعيدٍ موازٍ، أُصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، إذ أصاب الجيش فلسطينياً بالرصاص الحي، واعتقله عقب إطلاق النار على مركبته جنوبي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر تليفزيون فلسطين (رسمي)، أن "قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار على شاب في أثناء قيادته مركبته بالقرب من بلدة كفر صور جنوبي طولكرم، وأصابته قبل أن تختطفه وتستولي على مركبته".

وأضاف أن "القوة الخاصة، التي كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، اعترضت طريق مركبة الشاب عند دوار كفر صور، وأطلقت النار باتجاه سائقها بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته".

وأوضح أن "قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكان، وأغلقت المنطقة بالكامل، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصاب، قبل أن تختطفه وتنقله إلى جهة مجهولة".

كما أُصيب طفل وشاب فلسطينيان، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة للاجئين في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، إن طواقمه "تعاملت مع إصابة طفل (15 عاماً) برصاص الاحتلال في الركبة، وأخرى لشاب (21 عاماً) في القدم، ونقلتهما إلى المستشفى".

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة "حارة الحشاشين" داخل مخيم بلاطة، وحاصرت أحد المنازل، وسط دفع الاحتلال بمزيد من التعزيزات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".​​​​​​​

حملة اعتقالات متواصلة

في سياق متصل، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، 14 فلسطينياً، بينهم أربعة أشقاء، إثر عمليات اقتحام وتفتيش منازل في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وفق إعلام رسمي ومؤسسة معنية بشؤون الأسرى.

وفي جنوب الضفة، اعتقلت قوات إسرائيلية 3 فلسطينيين بمدينة الخليل وبلدة صوريف، إلى الشمال منها، بعد دهم منازل وتفتيشها، حسب وكالة “وفا” التي أفادت أيضاً بأن جيش الاحتلال اعتقل شابين من مدينة بيت لحم ومن قرية حوسان غربها، وفتش منازل.

وفي شمالي الضفة، اعتقلت قوات إسرائيلية 5 فلسطينيين، بينهم أربعة أشقاء، من قرية بردلة بالأغوار الشمالية.

وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في طوباس، كمال بني عودة، عبر بيان، إن "الاحتلال اعتقل الأشقاء محمود ومحمد وأحمد ومشعل جرير ربايعة، والشاب محمد أحمد جهالين من بردلة بالأغوار الشمالية".

وفي جنين، التي تتعرض ومخيمها لعدوان عسكري إسرائيلي منذ 21 يناير/كانون الثاني، اعتقلت قوات إسرائيلية شاباً من بلدة السيلة الحارثية (غرب)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، حسب "وفا".

وفي نابلس، اعتقلت قوات إسرائيلية شابين من المدينة، بعد دهم منازل وتفتيشها، وفق شهود عيان نقلت عنهم الوكالة.

وفي مدينة البيرة وسط الضفة، اعتقلت قوات إسرائيلية شاباً، بعد دهم منزل عائلته وتفتيشه وسط المدينة، حسب شهود عيان.

هدم مبانٍ

في السياق نفسه، هدم جيش الاحتلال، بنايةً سكنيةً في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بذريعة "البناء من دون ترخيص".

وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة زعترة شرقي بيت لحم، وتمركزت في منطقة الصليبية، وهدمت بنايةً سكنيةً مكونةً من ثلاثة طوابق، بدعوى "البناء دون ترخيص".

وخلال مارس/آذار الماضي نفَّذت السلطات الإسرائيلية 58 عملية هدم بالضفة الغربية، طالت 87 منشأة ومنزلاً، وفق هيئة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة؛ صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 956 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافةً إلى تسجيل 16 ألفاً و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعمٍ أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.