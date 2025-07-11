وجاءت تصريحات عون خلال لقائه وفداً من مجلس العلاقات العربية والدولية في العاصمة بيروت، إذ تناول عدداً من القضايا الإقليمية والمحلية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية نشر على منصة إكس.

وقال في كلمة أمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية ببيروت، إن "القرار بحصرية السلاح (بيد الدولة) قد اتخذ ولا رجوع عنه، وقرار الحرب والسلم من صلاحيات مجلس الوزراء".

وحول العلاقات مع إسرائيل، قال الرئيس اللبناني إن "مسألة التطبيع غير واردة في السياسة الخارجية اللبنانية الراهنة".

كما أعرب عن حرص لبنان على بناء علاقات جيدة مع سوريا، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين.



