سياسة
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الرئيس اللبناني: السلاح بيد الدولة فقط ولا تطبيع مع إسرائيل حالياً
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية "قد اتُخذ ولا رجوع عنه"، مشيراً إلى أن التطبيع مع إسرائيل "غير وارد حالياً".
الرئيس اللبناني: السلاح بيد الدولة فقط ولا تطبيع مع إسرائيل حالياً
الرئيس اللبناني جوزاف عون / Reuters
11 يوليو 2025

وجاءت تصريحات عون خلال لقائه وفداً من مجلس العلاقات العربية والدولية في العاصمة بيروت، إذ تناول عدداً من القضايا الإقليمية والمحلية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية نشر على منصة إكس.

وقال في كلمة أمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية ببيروت، إن "القرار بحصرية السلاح (بيد الدولة) قد اتخذ ولا رجوع عنه، وقرار الحرب والسلم من صلاحيات مجلس الوزراء".

وحول العلاقات مع إسرائيل، قال الرئيس اللبناني إن "مسألة التطبيع غير واردة في السياسة الخارجية اللبنانية الراهنة".

كما أعرب عن حرص لبنان على بناء علاقات جيدة مع سوريا، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين.


مصدر:TRT Arabi
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