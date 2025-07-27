تركيا
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أردوغان يبحث مع ماكرون التطورات في غزة والمنطقة ويشيد بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحثا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومستجدات المشهد الإقليمي.
أردوغان يبحث مع ماكرون التطورات في غزة والمنطقة ويشيد بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون / AA
27 يوليو 2025

وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال تدهور الوضع الإنساني بشكل خطير في غزة، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإيجاد حل فوري ينهي المعاناة المستمرة للفلسطينيين.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة إنهاء النزاع بين إسرائيل وفلسطين، وأنّ الحل القائم على أساس دولتين هو السبيل لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وأعرب عن تهنئته لماكرون على قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً الخطوة مهمة على طريق دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

والخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المقرر في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال ماكرون، عبر منصة إكس: "وفاءً بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين". وتعترف 149 دولة من أصل 193 عضواً بالأمم المتحدة بدولة فلسطين.

مصدر:TRT Arabi
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