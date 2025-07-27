وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال تدهور الوضع الإنساني بشكل خطير في غزة، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإيجاد حل فوري ينهي المعاناة المستمرة للفلسطينيين.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة إنهاء النزاع بين إسرائيل وفلسطين، وأنّ الحل القائم على أساس دولتين هو السبيل لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وأعرب عن تهنئته لماكرون على قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً الخطوة مهمة على طريق دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

والخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المقرر في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال ماكرون، عبر منصة إكس: "وفاءً بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين". وتعترف 149 دولة من أصل 193 عضواً بالأمم المتحدة بدولة فلسطين.