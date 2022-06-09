سياسة
3 دقيقة قراءة
يسار موحد ضد ماكرون.. ماذا تقول الاستطلاعات عن انتخابات البرلمان الفرنسي؟
ثلاثة أيام تفصلنا عن الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية، التي يخوضها الرئيس إيمانويل ماكرون طامحاً في تأكيد أغلبية تمكنه من الحكم للسنوات الخمس القادمة، فيما تحاول المعارضة اليسارية منعه باتحاد جميع أطيافها في لائحة موحدة.
يسار موحد ضد ماكرون.. ماذا تقول الاستطلاعات عن انتخابات البرلمان الفرنسي؟
ماذا تكشف الاستطلاعات عن حكومة فرنسا القادمة؟ / AFP
9 يونيو 2022

بعد ضمانه الاستمرار على رأس الإليزيه لخمس سنوات أخرى، يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحركته، بمسماها الجديد "حزب النهضة"، إلى تكرار نفس السيناريو في الانتخابات التشريعية القادمة، والحصول على أغلبية برلمانية مريحة.

منال يبدو مشكوك في تحققه إلى الآن، وعلى بعد ثلاثة أيام من الدور الأول للانتخابات، تتحدث استطلاعات الرأي عن تصدر "الاتحاد الشعبي الجديد" اليساري اختيارات الفرنسيين. ويدخل اليسار الانتخابات بلائحة موحدَّة تجمع ألوانه كافة يرأسها جان لوك ميلونشون، زعيم "فرنسا الأبية"، ساعياً لتشكيل حكومة تعايش لكبح سياسات ماكرون.

استطلاعات ترجح اليسار

في آخر استطلاعات رأي نشرتها إذاعة "فرانس أنترن"، حلَّ تحالف "الاتحاد الشعبي الجديد" على رأس تفضيلات الفرنسيين خلال الانتخابات التشريعية القادمة، التي سيجرى دورها الأول يوم الأحد 12 يونيو/حزيران. إذ قال 28% من الفرنسيين إنهم سيصوتون لصالحه.

لكن هذه الصدارة لا ترجح كفة المعارضة اليسارية بفارق كبير، والتي بقيت مطاردة من الائتلاف الذي يقوده الحزب الرئاسي، والذي حل ثانياً بحصده نسبة 27% من التفضيلات. بينما حلَّ اليمين المتطرف ثالثاً بنسبة 19.5%، والحزب الجمهوري رابعاً بـ 11%، وتذيلت الحركة التي يقودها الصحفي العنصري إيريك زمور الترتيب بنسبة 6%.

فيما لا تفصح نتائج هذه الاستطلاعات عن شكل الحكومة الفرنسية المستقبلية وتركيب البرلمان المستقبلي. غير أن استطلاعات سابقة، في أبريل/نيسان الماضي، تكشف أن 63% من الفرنسيين يرغبون في حكومة تعايش، وأن يُحرَم رئيسهم أغلبية تخوّل إليه الحكم.

حكومة تعايش ولكن

يحدد المشرّع الفرنسي حالة التعايش السياسي بأن تكون الحكومة ورئيس الجمهورية من حزبيْن أو تحالفين متعارضيْن، وفي هذه الحالة تتضاعف قوة البرلمان في تقرير السياسات العامة، مقابل إضعاف الرئيس وعرقلة سياسته.

هذا بالضبط ما تسعى له المعارضة اليسارية، ومن أجله اجتمعت في اتحاد يضم كل الأحزاب والحركات اليسارية، بقيادة جان لوك ميلونشون زعيم "فرنسا الأبية". ويعد هذا التحالف ناخبيه بسياسات اجتماعية شعبية، على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين وضعية المرأة واتخاذ إجراءات مسرعة للانتقال الطاقي.

إزاء هذا الواقع يلعب ماكرون بورقة الاقتراب من اليسار، أولاً بتخفيض نبرته المعادية للمسلمين والمهاجرين التي قاد بها حملته الرئاسية. وثانياً بتعيين حكومة جديدة، أسستها مجموعة وجوه يسارية.

ونصب ماكرون على رأس حكومته الجديدة إليزابيث بورن، وزيرة العمل السابقة والمستشارة السابقة في ديوان عدد من وزراء الحزب الاشتراكي الفرنسي. كما نحى عن حقيبة التعليم الوزير اليميني جون ميشيل بلانكي، وعوضه بالوزير باب نداي ذي الأصول الإفريقية والمتخصص في تاريخ الولايات المتحدة وقضايا الأقليات.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us