سياسة
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إسرائيل تتسلم قريبا 3 آلاف ذخيرة أمريكية لمواصلة حربها على غزة
في أخبارنا لهذا اليوم: إسرائيل تتسلم قريباً 3 آلاف ذخيرة جوية أمريكية لمواصلة حرب غزة، والأمم المتحدة تعلن مقتل أكثر من 300 شخص خلال يومين في دارفور
دقائق الذروة / TRT Global
15 أبريل 2025

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل ستتلقى قريبًا شحنة كبيرة من الذخائر الجوية من الولايات المتحدة، تشمل أكثر من ثلاثة آلاف ذخيرة، في إطار الاستعدادات لمواصلة الحرب على قطاع غزة، واحتمال التوسع شرقًا نحو إيران.

في السياق نفسه، قالت حركة حماس إنها تدرس مقترحًا تسلمته من الوسطاء، و"تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تبادل (أسرى) جادة".

في شأن منفصل، قرر قاضٍ فيدرالي أمريكي تأجيل محاكمة التركية رميساء أوزتورك، طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس، التي جرى توقيفها يوم الخامس والعشرين من مارس الفائت بتهمة "دعم فلسطين"، بغية دراسة طلبات الإفراج عنها المقدمة من قبل محامي الدفاع.

وفي سياق آخر، بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية، مع وفد تقني مختص من البنك الدولي، العلاقات المالية وتحديث عمل المصارف، خلال لقاء بمبنى وزارة المالية في العاصمة دمشق، وأكد برنية حرص بلاده على "تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع ‏البنك الدولي، بما يحقق مصلحة الشعب السوري".

ختامًا، أعلنت منظمات أممية مقتل ما لا يقل عن ثلاثمئة شخص، ونزوح أكثر من ستين ألف أسرة خلال يومين، جراء احتدام المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بمدينة الفاشر ومخيمات النازحين فيها.

مصدر:TRT Arabi
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