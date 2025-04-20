وقال الرئيس أردوغان في رسالة على منصات التواصل الاجتماعي: "أُقدم تهانيّ القلبية بعيد الفصح لمواطنينا المسيحيين المنتمين إلى مختلف الكنائس. نحن أبناء حضارة تحمل الاحترام والمحبة في جوهرها، ونولي أهمية كبيرة لتمكين جميع مواطنينا من ممارسة دياناتهم وثقافاتهم وتقاليدهم بحرية".

وأضاف: "لطالما كانت حضارة الأناضول، على مدار آلاف السنين، داراً للسلام والتسامح، وسنواصل الحفاظ على هذا الإرث المشترك".

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن يحمل عيد الفصح، باعتباره رمزاً للوحدة والأخوة والتقاسم، مزيداً من السلام والمحبة للبشرية جمعاء، قائلاً: "أتمنى أن يرافقنا دائماً روح السلام والمحبة الذي يجسّده عيد الفصح".