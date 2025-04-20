تركيا
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الرئيس أردوغان يهنئ المسيحيين بعيد الفصح: نولي أهمية كبرى لحرية الأديان في بلادنا
هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، المواطنين المسيحيين في تركيا وسائر أنحاء العالم بمناسبة عيد الفصح، مؤكداً أهمية التعايش السلمي وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
الرئيس أردوغان يهنئ المسيحيين بعيد الفصح: نولي أهمية كبرى لحرية الأديان في بلادنا
أردوغان يهنئ المسيحيين بعيد الفصح: نولي أهمية كبرى لحرية المعتقد في بلادنا / AA Archive
20 أبريل 2025

وقال الرئيس أردوغان في رسالة على منصات التواصل الاجتماعي: "أُقدم تهانيّ القلبية بعيد الفصح لمواطنينا المسيحيين المنتمين إلى مختلف الكنائس. نحن أبناء حضارة تحمل الاحترام والمحبة في جوهرها، ونولي أهمية كبيرة لتمكين جميع مواطنينا من ممارسة دياناتهم وثقافاتهم وتقاليدهم بحرية".

وأضاف: "لطالما كانت حضارة الأناضول، على مدار آلاف السنين، داراً للسلام والتسامح، وسنواصل الحفاظ على هذا الإرث المشترك".

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن يحمل عيد الفصح، باعتباره رمزاً للوحدة والأخوة والتقاسم، مزيداً من السلام والمحبة للبشرية جمعاء، قائلاً: "أتمنى أن يرافقنا دائماً روح السلام والمحبة الذي يجسّده عيد الفصح".

مصدر:TRT ARABI
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