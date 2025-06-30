تركيا
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أردوغان: ثلثا مبيعات الطائرات المسيّرة في العالم تركية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال فاعلية نظمها مجلس المصدّرين الأتراك بإسطنبول، إن شركات بلاده تنتج اثنتين من كل ثلاث طائرات مسيّرة تُباع في العالم.
أردوغان: ثلثا مبيعات الطائرات المسيّرة في العالم تركية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
30 يونيو 2025

وأضاف أردوغان أن حكومات حزب العدالة والتنمية نجحت في جعل تركيا من بين الدول الرائدة في مجال الطائرات المسيّرة المسلحة وغير المسلحة.

ويُذكر أن شركة "بايكار" التركية الرائدة في إنتاج الطائرات المسيرة، حققت عائدات بقيمة 1.8 مليار دولار من صادراتها خلال العام الفائت 2024، لتتصدر بذلك سوق تصدير المسيرات حول العالم.

ووفقاً لتقرير مركز الدراسات الأمنية الأمريكي (CNAS) الذي نشر في سبتمبر/أيلول 2024، تمتلك تركيا 65 بالمئة من سوق تصدير الطائرات المسيّرة في العالم.

وعلى صعيد آخر، أشاد الرئيس التركي بالمستوى الذي بلغته صادرات بلاده، مبيناً أنهم يهدفون إلى رفع حصة دول منظمة التعاون الإسلامي في إجمالي الصادرات التركية إلى مستوى 30 بالمئة.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار أردوغان إلى تراجع معدل التضخم السنوي في مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوى له خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35.41 بالمئة في مايو/أيار الفائت. وأوضح الرئيس أردوغان أنهم يتوقعون أرقاماً في حدود العشرينات للتضخم مع نهاية العام الجاري.

مصدر:TRT ARABI
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