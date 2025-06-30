وأضاف أردوغان أن حكومات حزب العدالة والتنمية نجحت في جعل تركيا من بين الدول الرائدة في مجال الطائرات المسيّرة المسلحة وغير المسلحة.

ويُذكر أن شركة "بايكار" التركية الرائدة في إنتاج الطائرات المسيرة، حققت عائدات بقيمة 1.8 مليار دولار من صادراتها خلال العام الفائت 2024، لتتصدر بذلك سوق تصدير المسيرات حول العالم.

ووفقاً لتقرير مركز الدراسات الأمنية الأمريكي (CNAS) الذي نشر في سبتمبر/أيلول 2024، تمتلك تركيا 65 بالمئة من سوق تصدير الطائرات المسيّرة في العالم.

وعلى صعيد آخر، أشاد الرئيس التركي بالمستوى الذي بلغته صادرات بلاده، مبيناً أنهم يهدفون إلى رفع حصة دول منظمة التعاون الإسلامي في إجمالي الصادرات التركية إلى مستوى 30 بالمئة.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار أردوغان إلى تراجع معدل التضخم السنوي في مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوى له خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35.41 بالمئة في مايو/أيار الفائت. وأوضح الرئيس أردوغان أنهم يتوقعون أرقاماً في حدود العشرينات للتضخم مع نهاية العام الجاري.