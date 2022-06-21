سياسة
2 دقيقة قراءة
مصر.. استياء وغضب من جريمة قتل راحت ضحيتها طالبة بجامعة المنصورة
عبر وسمَي #جامعة_المنصورة و #حق_نيره_أشرف عبّر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ودول عربية أخرى عن غضبهم واستيائهم إزاء جريمة قتل مفزعة راحت ضحيتها الطالبة نيرة أشرف على يد زمليها أمام بوابة جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي البلاد.
مصر.. استياء وغضب من جريمة قتل راحت ضحيتها طالبة بجامعة المنصورة
غضب واستياء إزاء جريمة قتل راحت ضحيتها الطالبة الجامعية نيرة أشرف / مواقع التواصل
21 يونيو 2022

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الغضب الواسع إثر جريمة قتل مفزعة راحت ضحيتها الطالبة نيرة أشرف على يد زمليها أمام بوابة جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي البلاد.

وتصدّر وسما #جامعة_المنصورة و #حق_نيره_أشرفمواقع التواصل في مصر ودول عربية أخرى، إذ عبّر المستخدمون عن غضبهم إزاء الجريمة وطالبوا بمحاسبة الجاني الذي اتضح أنه زميل نيرة في كلية الآداب.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو صوّره ونشره أحد الموجودين في مكان وقوع الجريمة، موثّقاً اللحظة التي هاجم فيها الطالب زميلته وفي يده سكين قبل أن يطرحها أرضاً ويوجّه لها ثلاث طعنات في رقبتها، لتلقى مصرعها على الفور.

وحسب مقطع الفيديو الذي دعا البعض إلى عدم تداوله على نطاق واسع احتراماً لروح الضحية ومشاعر ذويها، حاول بعض المارة إبعاد الجاني لكن الوقت لم يسعفهم، إذ كانت الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة.

ولم تعلن السلطات حتى الآن دافع الجريمة، لكن بعض مستخدمي مواقع التواصل قالوا إن الجاني تقدّم لخطبة نيرة سابقاً لكنها رفضته، وهو ما أثار غضبه فأقدم على قتلها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us