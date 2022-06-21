شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الغضب الواسع إثر جريمة قتل مفزعة راحت ضحيتها الطالبة نيرة أشرف على يد زمليها أمام بوابة جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي البلاد.

وتصدّر وسما #جامعة_المنصورة و #حق_نيره_أشرفمواقع التواصل في مصر ودول عربية أخرى، إذ عبّر المستخدمون عن غضبهم إزاء الجريمة وطالبوا بمحاسبة الجاني الذي اتضح أنه زميل نيرة في كلية الآداب.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو صوّره ونشره أحد الموجودين في مكان وقوع الجريمة، موثّقاً اللحظة التي هاجم فيها الطالب زميلته وفي يده سكين قبل أن يطرحها أرضاً ويوجّه لها ثلاث طعنات في رقبتها، لتلقى مصرعها على الفور.

وحسب مقطع الفيديو الذي دعا البعض إلى عدم تداوله على نطاق واسع احتراماً لروح الضحية ومشاعر ذويها، حاول بعض المارة إبعاد الجاني لكن الوقت لم يسعفهم، إذ كانت الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة.

ولم تعلن السلطات حتى الآن دافع الجريمة، لكن بعض مستخدمي مواقع التواصل قالوا إن الجاني تقدّم لخطبة نيرة سابقاً لكنها رفضته، وهو ما أثار غضبه فأقدم على قتلها.