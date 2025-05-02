وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عبر منصة إكس، بمقتل مدني جراء غارات للاحتلال استهدفت محيط مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق جنوبي البلاد.

وذكرت في وقت سابق بأن "الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة محيط قرية شطحة بريف محافظة حماة الشمالي الغربي"، وأشارت إلى أن الغارة نتج عنها "4 إصابات"، دون أن تحدد حالتهم الصحية.

كما استهدفت إحدى الغارات محيط مدينة إزرع ومحيط بلدة موثبين في ريف محافظة درعا جنوبي سوريا.

وفي وقت لاحق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة هاجمت "موقعاً عسكرياً ومدفعية مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ أرض-جو" في سوريا.

وقال بيان الجيش إنه "سيواصل العمل حسب الحاجة من أجل حماية مواطني دولة إسرائيل"، دون أن يوضح طبيعة التهديد المزعوم.

وفجر الجمعة، أعلن جيش الاحتلال شن غارة جوية على منطقة مجاورة لقصر الرئاسة بالعاصمة دمشق، فيما قالت تل أبيب إن الضربة "رسالة تحذير" للإدارة السورية في دمشق.

وفي بيان مشترك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، تعليقاً على القصف، إن "هذه رسالة واضحة للنظام (الإدارة الجديدة) السوري: لن نسمح بنشر قوات جنوب دمشق أو بأي تهديد للدروز".

واللافت أن الضربة الإسرائيلية جاءت بعد ساعات من بيان مصور صادر عن زعماء الطائفة الدرزية ومرجعياتها ووجهائها، مساء الخميس، أكدوا فيه أنهم جزء من سوريا الموحدة، مشددين على رفضهم التقسيم أو الانفصال، فضلاً عن اتفاق الحكومة السورية مع وجهاء جرمانا التي يقطنها سكان دروز بريف دمشق على تعزيز الأمن وتسليم السلاح المنفلت.

ويمثل البيان صفعة لإسرائيل التي تحاول استغلال ورقة الأقليات، خاصة الدروز في جنوب سوريا، لترسيخ تدخلاتها وانتهاكاتها للسيادة السورية، وفرض واقع انفصالي، في وقت تؤكد فيه دمشق أن لجميع الطوائف في البلاد حقوقا متساوية دون أي تمييز.

والثلاثاء والأربعاء الماضيين، شهدت منطقتا أشرفية صحنايا وجرمانا اللتان يتركز بهما سكان من الطائفة الدرزية في محافظة ريف دمشق، توترات أمنية على خلفية انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية، تضمّن "إساءة" إلى النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

وتمكنت قوات الأمن من استعادة الهدوء في المنطقتين بالتنسيق مع وجهائهما، بعد سقوط ضحايا مدنيين وعناصر أمن في هجمات شنَّتها مجموعات مسلحة "خارجة عن القانون" تسعى لـ"الفوضى وإحداث فتنة".

وأعلنت مديرية الأمن العام بريف دمشق، مساء الأربعاء، التوصل إلى "اتفاق مبدئي" لاستعادة الهدوء في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة التوترات الأمنية في المنطقتين.

تأتي هذه التطورات وسط تحذيرات متصاعدة من محاولات إسرائيل استغلال الدروز لفرض تدخلها في سوريا، في وقت تؤكد فيه دمشق أن جميع مكونات الشعب متساوون في الحقوق.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، فإن تل أبيب تشن بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.